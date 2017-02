E poi c’è Cattelan/ Ospiti e anticipazioni: il late show dal lunedì al venerdì, si parte con Robbie Williams (oggi, 16 febbraio 2017)

E POI C’È CATTELAN, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 FEBBRAIO 2017: IL LATE SHOW DAL LUNEDÀ AL VENERDÌ - E poi c’è Cattelan: il pubblico di Sky Uno attendeva trepidante la quarta stagione del late show guidato da Alessandro Cattelan, e finalmente il giorno X - segnato sul calendario e accompagnato da visionarie scenette del conduttore vestito da Marilyn Monroe o alle prese con la boxe (vedi i promo che sono stati trasmessi sulla rete) - è arrivato. Oggi, giovedì 16 febbraio 2017, EPCC sbarca in seconda serata e la grandissima novità è che andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con ospiti, interviste, sketch e scenette divertenti messa a punto grazie anche al terreno di confronto, di gioco e di ironia costruito dal mitico presentatore, alla guida anche di X Factor. Appuntamento quotidiano, dunque, per E poi c’è Cattelan, che riuscirà a concentrarsi di volta in volta sui temi più attuali, sulle tendenza e sui tormentoni che nascono sui social network, non dimenticando la sua verve scherzosa che ha fatto letteralmente innamorate il suo pubblico. Numerosissime le personalità annunciate, pronte a fare capolino all’interno dello studio e a regalare scintille: ma chi sarà l’ospite del primo appuntamento?

E POI C’È CATTELAN, OSPITI PUNTATA 16 FEBBRAIO 2017: SI PARTE CON ROBBIE WILLIAMS - A E poi c’è Cattelan si parte con Robbie Williams. È proprio il cantante britannico - di recente, ospite sul palco dell’Ariston nella 67esima edizione del Festival di Sanremo 2017 - ad aprire le danze al fianco del presentatore. Robbie Williams sarà pronto a raccontarsi tra confessioni inedite e scioccanti e sketch divertentissimi: ma il suo non è l’unico nome che fa brillare gli occhi del pubblico di EPCC. Tra i nomi rivelati con questo inizio di stagione spuntano quello del leader degli Afterhours Manuel Angnelli (giudice di X Factor), Fabio Rovazzi, Anna Tatangelo e Elio Germano. Non mancheranno attrici e attori di talento, come Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Marco Giallini e Strefano Accorsi. Spazio anche al mondo dello sport a E poi c’è Cattelan: ci saranno, per esempio, Claudio Marchisio, Zanetti, Bobo Vieri, Valentino Rossi e Mancini. E non è certo finita qui… Per concludere, in ogni puntata, al fianco di Alessandro Cattelan ci saranno ancora una volta gli Street Clerks.

