EMMA GIORGI/ L’etologa interpretata da Pilar Fogliati si riavvicina a Francesco? (Un passo dal cielo 4, 16 febbraio 2017)

EMMA GIORGI, COSA È SUCCESSO AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA PILAR FOGLIATI? (UN PASSO DAL CIELO 4, 16 FEBBRAIO 2017) - Emma Giorgi, il personaggio interpretato da Pilar Fogliati in Un passo dal Cielo 4, ha sofferto un po’ nella scorsa puntata della fiction, andata in onda su Rai Uno prima della pausa sanremese. Nella quarta puntata la ragazza ha dovuto infatti subire l’allontanamento forzato da Francesco, che si è illuso di poter riallacciare i rapporti con la moglie Livia. Nell’ultima puntata abbiamo visto Emma aspettare inutilmente Francesco per la loro lezione di nuoto, proprio mentre l’uomo era occupato a riavvicinarsi alla moglie. Emma è poi andata a trovare Francesco e ha capito che la mente di lui era ancora focalizzata sulla moglie. Dopo la decisione di Livia di mantenere le distanze, Francesco è finalmente andato ad aiutare Emma con il nuoto, ma l’ha lasciata prima del previsto per andare a comprare i colori per Livia. Emma ha poi aiutato Francesco a rintracciare la tigre che girava nei boschi indisturbata. Quando la tigre è stata catturata da Tommaso, Emma ha provato ad avvisare Francesco telefonicamente ma non c’è riuscita: lui era infatti in ospedale con Livia. Insieme, Francesco ed Emma hanno scoperto l’identità dell’aggressore del fotografo e cioè l’uomo che teneva nascosta la tigre prima della sua fuga. Costui ha minacciato Neri e la ragazza con il suo fucile ma Francesco è riuscito a convincerlo ad arrendersi prima dell’arrivo della polizia. Dopo essere stato in comunità da Livia ed essere stato cacciato via dalla moglie, Francesco ha potuto contare su Emma, che lo ha spronato con queste parole: "La devi smettere di sentirsi in colpa per tutto, ricomincia a vivere".

EMMA GIORGI, L’ETELOGA E FRANCESCO SI RIAVVICINERANNO? (UN PASSO DAL CIELO 4, 16 FEBBRAIO 2017) - Nella scorsa puntata di Un passo dal cielo 4, Emma Giorgi si è vista “mettere da parte” da Francesco, troppo impegnato a cercare di riavvicinarsi alla moglie Livia, da lui salvata da morte certa grazie a un tempestivo trasporto in ospedale senza il quale la donna avrebbe rischiato una peritonite. Ma l’illusione è durata poco: appena dopo l’intervento la moglie di Francesco si è infatti fatta convincere dal “maestro” a tornare nella comunità dove viveva e ha addirittura cacciato via il marito quando lui è tornato da lei dopo averla salvata. Lei e Francesco si sono allontanati di nuovo e questo apre buone prospettive per Francesco ed Emma. Le parole dette dalla ragazza a Neri sul finale della quarta puntata lasciano poco spazio ai dubbi: l’etologa spera che Francesco possa iniziare una nuova vita e sicuramente pensa che lui possa farlo con lei. Neri capirà il messaggio e coltiverà di più il loro rapporto? Per scoprirlo non ci resta che seguire la puntata in onda oggi, giovedì 16 febbraio 2017, su Rai Uno.

