EVA FERNANDEZ / Rocio Munoz Morales: rottura con il commissario solo rimandata? (Un passo dal cielo 4, puntata 16 febbraio)

EVA FERNANDEZ, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ROCIO MUNOZ: CRISTINA AVVERSARIA IN AMORE (UN PASSO DAL CIELO 4, PUNTATA 16 FEBBRAIO) – Tra poche ore su Rai 1 ritorna l’appuntamento con l’appassionante e fortunata fiction Un passo dal cielo 4 che vede tra i propri protagonisti l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales nei panni di Eva Fernandez, fidanzata del commissario Nappi (Vincenzo Ianniello). In attesa di scoprire cosa succederà in questa nuova puntata, ricordiamo quanto avvenuto lo scorso giovedì 2 febbraio. Eva dopo aver chiarito soprattutto alla mamma di Vincenzo quanto grande sia l’amore che ha nei confronti dello stesso commissario, è alle prese con nuove difficoltà nel rapporto sentimentale. La donna vorrebbe stare al fianco del suo Vincenzo ma ha l’obbligo di onorare il contratto stipulato con Fedez. Infatti, deve stare al fianco del rapper sia nella festa di presentazione del film di Fedez di cui la stessa Rocio è protagonista e sia in quella per il compleanno del cantante. Nel corso di queste avvenimenti non può fare a meno di notare come Vincenzo accompagnato da Cristina, si diverta tra balli e qualche bicchiere di troppo.

EVA FERNANDEZ, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ROCIO MUNOZ: ROTTURA SOLTANTO RIMANDATA? (UN PASSO DAL CIELO 4, PUNTATA 16 FEBBRAIO) – Eva ha una sempre maggiore sensazione che Cristina si stia avvicinando a Vincenzo e non solo non riesce a passare del tempo con lui ma di fatto, crea nuovi motivi di dissidio. Nello specifico, il copione del film prevede una scena hot nella quale Eva dovrà concedersi a Fedez. Il copione arriva nell’ufficio del commissario con Huber che in sua assenza lo legge arrivando a scoprire la scena caliente. Il poliziotto conscio di come questo possa destabilizzare l’amico assieme alla stessa Eva cercano in tutti i modi di non farlo leggere a Vincenzo. Sforzi che saranno vani in quanto lo legge ma, per loro grande sorpresa il commissario si dimostra di veduta abbastanza aperta non trovandoci nulla di male giacché pura fiction. In realtà, Vincenzo, da buon napoletano è arso dalla gelosia e dallo sdegno arriva a compiere una serie di errori fino a che non scoprirà, con sua grande soddisfazione, che la scena incriminata è stata tagliata o quanto meno vede la recita di una controfigura. Tuttavia il comportamento di Vincenzo ha destabilizzato Eva che non ha per nulla gradito alcune parole dette dal suo uomo. Alla fine i due fanno pace ma ci sono nuove nuvole all’orizzonte.

