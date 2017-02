Emma Marrone/ Dal tumore ad Amici e al Festival di Sanremo. La sua vita in immagini su Canale 5 (L'Intervista oggi, 16 febbraio)

EMMA MARRONE, DAL TUMORE AL PALCO DEL FESTIVAL DI SANREMO (L'INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO OGGI, 16 FEBBRAIO) - Riprende il consueto appuntamento con il programma di Maurizio Costanzo, L'Intervista, dove di recente è approdata Maria De Filippi, prima del suo debutto al Festival di Sanremo nelle vesti di co-conduttore insieme a Carlo Conti. Costanzo spera di replicare il clamoroso successo mediatico avuto da quella puntata invitando un altro pezzo da novanta di casa Mediaset, Emma Marrone, fino allo scorso anno protagonista indiscussa del Serale di Amici, e che quest'anno forse non sarà della partita (al suo posto si parla con sempre più insistenza di una tra Gianna Nannini e Giorgia. Per Emma si tratta di una prima assoluta all'interno del programma di Maurizio Costanzo Show, anche se spesso, anche nel recente passato, è stata ospite delle trasmissioni di Maria De Filippi, sempre su Canale 5. Non dimentichiamo, infatti, la recente ospitata a C'è posta per te, che nell'ultima settimana non è andato in onda per non andare in concorrenza con il Festival di Sanremo, dove tra l'altro c'era la stessa Maria De Filippi, spegnendo di fatto le recenti polemiche.

EMMA MARRONE, OSPITE IN TV: LA PRESUNTA LITE CON LA DE FILIPPI (L'INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO OGGI, 16 FEBBRAIO) - Secondo indiscrezioni non confermate, e che effettivamente non hanno poi trovato riscontri nella realtà, Emma Marrone e Maria avrebbero avuto una crisi nel loro rapporto di amicizia per via del rifiuto di Emma a partecipare alla prossima edizione del Serale di Amici. Rumors che ripetiamo non si basavano su alcun fondamento, su alcuna prova concreta, ed infatti il tempo è stato galantuomo, riabilitando all'istante la figura della Marrone, che continua ad avere numerosissimi impegni in ambito musicale, dove da poco ha intrapreso la strada di produttore. Una testimonianza concreta è il brano portato da Elodie all'ultimo Festival di Sanremo, intitolato Tutta colpa mia, è stato scritto e prodotto dall'ex vincitrice di Amici. Con questa canzone, Elodie è riuscita a scalare la classifica, posizionandosi in ottava posizione durante la serata finale di sabato, che ha visto il trionfo di Francesco Gabbani, vincitore con la sua 'Occidentali's karma', già tormentone in radio e tra i più giovani. Emma Marrone è stata sempre vicino alla sua cantante, visto che lo scorso anno l'ha condotta fino alla finale di Amici, dove l'artista ha sfiorato la vittoria giungendo seconda, alle spalle dell'immenso Sergio Sylvestre. Dopo la prima esibizione di Elodie, la Marrone ha postato un messaggio scrivendo sui social 'Mi hai regalato un sogno, grazie', dicendosi ovviamente orgogliosa per quanto espresso dalla cantante durante la sua performance sul palco dell'Ariston di Sanremo. Sempre insieme ad Elodie, dopo la fine del Festival, la Marrone in un video diventato subito virale ha chiesto alla cantante di confessare, facendole svelare il suo piccolo furto dall'hotel Royal di Sanremo dove alloggiava: una gruccia dell'hotel.

EMMA MARRONE, OSPITE IN TV: PICCOLA BIOGRAFIA DELLA SALENTINA (L'INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO OGGI, 16 FEBBRAIO) - La Marrone è nata a Firenze il 1984. Il successo nel 2009 ad Amici le spalanca le porte della grande musica, firmando poi con l'etichetta discografica Universal. Tre anni dopo, nel 2012, vince a Sanremo, dove porta 'Non è l'inferno', canzone scrittale da Kekko Silvestre dei Modà. Fin qui sono 4 gli album di inediti pubblicati. Nel 2015 è stata anche la valletta di Carlo Conti al Festival di Sanremo. Anche la sua vita privata è stata una giostra e dopo la sua lunga storia con Stefano De Martino, finita dopo un doppio tradimento, Emma ha chiuso il suo rapporto anche con Marco Bocci e, ultimamente, con Fabio Borriello.

