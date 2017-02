Fabrizio Corona / Insensibile alle parole di Belen Rodriguez? Come reagirà Silvia Provvedi? (oggi, 16 febbraio 2017)

FABRIZIO CORONA, INSENSIBILE ALLE PAROLE DI BELEN RODRIGUEZ? (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Fabrizio Corona è ancora in carcere e sembra che siano in tanti ad averlo dimenticato. Nonostante tutto, la sua ex fidanzata Belen Rodriguez ha dimostrato di tenere ancora a lui, dispiacendosi più volte del fatto che sia rinchiuso dietro le sbarre di San Vittore e dicendo anche di averlo sognato qualche notte fa. Cosa ne pensa Fabrizio Corona delle sue parole? Da dietro le sbarre di San Vittore tutto tace e il fotografo non ha fatto trapelare nulla all'esterno di ciò che pensa riguardo le parole pronunciate dalla sua ex Belen Rodriguez. In realtà non sappiamo nemmeno se lo abbia saputo dato che Fabrizio non dice nulla riguardo il suo rapporto con lei. Le uniche cose che aveva confidato riguardavano il fatto che lei lo aveva tradito - probabilmente con Stefano De Martino - quando ancora stavano insieme. Che l'ex re dei paparazzi decida di pronunciarsi sulle sue nuove dichiarazioni?

FABRIZIO CORONA, INSENSIBILE ALLE PAROLE DI BELEN RODRIGUEZ? E SILVIA PROVVEDI? (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Fabrizio Corona è felicemente fidanzato con Silvia Provvedi, la mora cantante del duo Le Donatella, anche se tra i due c'è una grande differenza d'età. come avrà reagito lei alle parole di Belen Rodriguez? Almeno esternamente non ha fatto trasparire nulla di ciò che pensa riguardo alle esternazioni dell'ex del suo innamorato anche se, visto che Belen era la musa di Fabrizio, forse non le hanno fatto troppo piacere. Silvia Provvedi ha ricevuto da Fabrizio Corona per San Valentino un bel mazzo di rose rosse e ancora una volta ha voluto dire ai fan quanto ama il suo ragazzo, che riesce a pensare a lei anche in questi momenti per lui molto difficili. Come finirà questa vicenda? Fabrizio Corona non vede l'ora di tornare a essere un uomo libero ma, vista la sua situazione giudiziaria, non sappiamo se dovrà rimanere ancora per qualche tempo a San Vittore. Ovviamente tutti sperano che il suo incubo finisca presto.

