Fabrizio Corona e Silvia Provvedi/ Il gesto d'amore in tribunale, novità in vista per la Donatella?

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, l'amore continua oltre le difficoltà: il gesto d'amore e il nuovo incontro - Un amore che non si spegna, nonostante la lontananza e le difficoltà di una situazione difficile come la loro. L'amore tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi - che oggi si sono rincontrati in tribunale - continua e nessuno dei due dà segni di cedimento. Lo scorso San Valentino l'ex re dei paparazzi ha fatto arrivare alla bruna delle Donatella un mazzo di rose rosse, facendole capire che il carcere non è un ostacolo al loro amore, ed ecco infatti che Silvia, su Instagram, manifesta tutta la sua grande felicità con un lungo post su Instagram, nel quale ha dichiarato: "In queste giornate spesso non trovi le parole giuste per descrivere tutto ciò che hai dentro... si rischia sempre di risultare "patetici o banali" rispetto a ciò che davvero si prova.. ma tutto ciò che importa è seguire sempre il cuore e Amare per davvero!! perché L'AMORE VERO non conosce ostacoli e ti rende capace di Superare Tutto..SEMPRE".

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, 200 testimoni chiamati all'appello per l'ex re dei paparazzi: tra loro anche Belen Rodriguez - Intanto per il processo a carico di Fabrizio Corona e della sua collaboratrice Francesca Persi saranno ascoltati ben 200 testimoni. I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Milano hanno, infatti,deciso di convocare tutti i testimoni contenuti nelle liste dell'accusa e della difesa. Si tratta di "Tutte persone che conoscono bene Fabrizio e che hanno lavorato con lui" ha chiarito l'avvocato Ivano Chiesa, che ha aggiounto "I nostri testimoni sono numerosi perché ciascuno di loro dovrà riferire su uno specifico episodio di dazione di denaro a Corona". Tra i testimoni chiamati anche la sua nota ex Belen Rodriguez, sua sorella Cecilia e altri familiari della famiglia Rodriguez. In attesa di scoprire la sentenza finale, Fabrizio Corona non dimentica colei che le è sempre stato vicono e che mai si è allontanata nonostante le grandi difficoltà: la sua bella Silvia Provvedi.

