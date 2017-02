Fidanzato Emma Marrone / La cantante si svela a L'Intervista: il rapporto attuale con Stefano De Martino e Marco Bocci

EMMA MARRONE a L'Intervista di Maurizio Costanzo: il rapporto attuale con Stefano De Martino e Marco Bocci - Grande attesa per L'Intervista di Emma Marrone: ospite nel noto show di Maurizio Costanzo, la cantante dopo aver ripercorso la sua carriera e le battaglie sociali è arrivata a parlare dei suoi amori passati e dei rapporti che ha con i suoi noti ex. Partendo proprio con Stefano De Martino, Emma confessa: "In realtà non è che ci vediamo, abbiamo le nostre vite separate. Ad Amici abbiamo lavorato insieme ma con molta tranquillità. - poi arriva a Bocci - Con Marco invece ho un rapporto meraviglioso, non sono andata al suo matrimonio ma ho conosciuto Laura Chiatti e siamo diventate molto amiche. Lei mi ha fatto conoscere anche i suoi bambini, Enea e Pablo, che per assurdo mi chiamano anche zia Emma. Se Stefano De Martino è una delusione? Con grande rispetto non ti rispondo". Non si fermano qui le dichiarazioni di Emma sui suoi amori passati: "Le persone non si scelgono, arrivano. Io non vivo la mia vita in base a ciò che pensano gli alti, devo essere felice io, non mi faccio mettere sotto da queste cose" dichiara la cantante a Costanzo e ancora aggiunge - "Ho amato le persone con le quali sono state insieme, ma poi le cose finiscono. Come finiscono per gli altri finiscono anche per me". Poi parla di adesso e conferma di non avere nessun amore al momento: "Adesso però non sono innamorata, sono sola da un pò e sto bene così".

Emma Marrone, da Stefano De Martino a Marco Bocci: tutti gli amori della nota cantante - Cantante energica e amatissima, ma anche grande protagonista del gossip: stiamo parlando di Emma Marrone. Bionda e con una grinta da vendere, la vincitrice di Amici di Maria De Filippi annovera molti amori e flirt nella sua vita, purtroppo non tutti finiti bene e non tutti reali. Il più famoso è sicuramente quello con Stefano De Martino: i due si conoscono proprio ad Amici dove lui gareggia come ballerino. Arrivano entrambi al serale e nella stessa squadra ed è proprio in questa fase che i due diventano i: stavolta è unnseparabili e scoppia l'amore vero e proprio. Tre anni insieme ma tra alti e bassi, che conoscono la parola fine quando nella scuola arriva Belen Rodriguez. La showgirl conosce Stefano (allora già tra i professionisti della scuola) nel corso delle prove e scoppia la passione: lui tradisce Emma con Belen e quello che accade dopo è storia ben nota. Un periodo davvero difficile è poi seguito per la cantante che, successivamente, è riuscita nuovamente a trovare l'amore.

Emma Marrone, tutti gli amori e i presunti flirt della cantante: ultimo quello con Ermal Meta - Ancora una volta Emma Marrone incrocia colui che diventerà il suo nuovo amore al serale di Amici: lui è Marco Bocci e fa da giudice speciale nel corso del Serale. Nell'estate del 2013, viene paparazzata a Gallipoli, vicino a casa sua, proprio in compagnia dell'attore di Squadra Antimafia, ma l'idillio dura davvero poco: la passione prosegue per pochi mesi, poi i due si dicono addio e l'attore si avvicina a Laura Chiatti, e anche questa è storia ben nota. Presto però Emma torna al centro del gossip e proprio per un nuovo amore: stavolta è un calciatore a fare breccia nel suo cuore, Fabio Borriello, fratello del forse più noto Marco (ex, per ironia della sorte, di Bele Rodriguez). La storia si fa importante ma, anche in questo caso, vive di alti e bassi, fino a quando arriva la fine e lui si avvicina alla fashion blogger Chiara Biasi. Da allora, tra voci di ritorni di fiamma e smentite, Emma non ha avuto un nuovo amore, anche se si è parlato di molti flirt, da lei sempre smentiti. Ultimo dei quali quello con il cantante Ermal Meta, che ultimamente abbiamo visto al Festival di Sanremo. Anche in questo caso, però, entrambi hanno smentito. Insomma per il momento il cuore di Emma rimane libero.

