Francesco Neri / Daniele Liotti, il suo personaggio in una centrifuga di problemi e paure (Un passo dal cielo 4, 16 febbraio 2017)

FRANCESCO NERI, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA DANIELE LIOTTI: ECCO COSA HA FATTO NELL'ULTIMO EPISODIO (UN PASSO DAL CIELO 4, PUNTATA 16 FEBBRAIO 2017) – In questa nuova puntata di Un passo dal cielo 4 Francesco si aggrappa alla speranza di poter recuperare il rapporto con Livia ma il maestro ostacolerà il loro riavvicinamento.

Francesco durante una perlustrazione tra le montagne trova una cascina in fiamme. Al suo interno c'è il cadavere di un uomo già morto. La vittima è un artista molto conosciuto in paese e il capo della forestale collabora con la polizia per scoprire quello che è successo. Esaminando il bosco vicino alla cascina, il forestale trova una cassa con alcuni pezzi dello scultore e decide di non prenderli per tendere una trappola al ladro. Francesco cattura una ragazza di San Candido, che frequentava la scuola d'arte diretta dallo scultore. La giovane si professa innocente e dice di aver commesso il furto dietro ordine del suo insegnante, che voleva mettere al sicuro le sue opere dalla cupidigia dei suoi familiari. Purtroppo le prove sembrano essere tutte contro la ragazza ma Francesco decide di crederle. L'uomo chiede a Livia, che è una restauratrice, di aiutarlo a venire a capo della vicenda e scopre così che le opere sono un falso. Lo scultore voleva intascare i soldi dell'assicurazione, nel frattempo la polizia scopre che l'uomo aveva avuto una figlia da una relazione clandestina, proprio la ragazza accusata del furto. La consulenza artistica offre a Francesco l'occasione di passare del tempo con la moglie, in questo modo, però il forestale dimentica un impegno preso con Emma, che non sembra prenderla molto bene. Francesco capisce che la morte dello scultore è legata alla sua scuola alla fine scopre che a ucciderlo è stato il fidanzato della figlia. L'artista voleva che i due giovani si allontanassero e aveva imposto al ragazzo di lasciare il suo corso. Chiuso il caso, Francesco non dimentica l'impegno con Emma, insegnarle a nuotare ma è ancora troppo preso da Livia, nonostante la donna non dia nessun segno di voler riprendere il loro rapporto. Qualche giorno dopo durante una perlustrazione del bosco Francesco e Roccia trovano un fotografo ferito.

FRANCESCO NERI, DANIELE LIOTTI: ECCO COSA E' SUCCESSO NEL FINALE (UN PASSO DAL CIELO 4, PUNTATA 16 FEBBRAIO 2017) – L’uomo sembra essere stato vittima dell’aggressione di un animale ma per il capo della forestale c’è altro sotto. Grazie ad Emma l’uomo scopre che le orme sul terreno appartengono a una tigre. I sospetti della polizia ricadono sulla fidanzata della vittima, che è tra l'altro anche una parente di Roccia. L'uomo proclama l'innocenza della ragazza ma la sua situazione sembra peggiorare per alcune sue omissioni sulla loro relazione. Nel frattempo Francesco riesce ad avvicinarsi nuovamente a Livia, i due sembrano ritrovare la sintonia di un tempo ma la donna all'improvviso si sente male. Il forestale la porta d'urgenza in ospedale ma non fa in tempo ad andare via che la moglie si fa dimettere. Purtroppo la situazione di Livia peggiora, la donna ha una grave appendicite ma gli adepti della setta di Kroess non vogliono farla curare. Francesco va nella comunità e preleva la donna di forza. Una volta portata in ospedale, Livia è operata e fuori pericolo. Il caso dell'uomo aggredito si risolve con l'arresto di un bracconiere. Il fotografo aveva scoperto la detenzione illegale della tigre e così era stato prima minacciato e poi aggredito. Tommaso, nel frattempo, riesce a catturare la tigre, che sarà poi affidata a una struttura protetta. Francesco va in ospedale a trovare Livia e scopre che Kroess è andato a prenderla. La donna questa volta però si rifiuta di avere di nuovo contatti con il marito. Nel finale è Emma a dare coraggio a Francesco, l'uomo non può lasciarsi abbattere dalle avversità, deve reagire. I prossimi episodi saranno decisivi per il forestale, l'uomo dovrà trovare le prove necessarie per incastrare Kroess, altrimenti Livia continuerà a essere in pericolo.

