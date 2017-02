GHOST ACADEMY/ Su Rai Movie il film con Raul Arevalo e Andrea Duro

GHOST ACADEMY, IL FILM IN ONDS SU RAI MOVIE OGGI, 16 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Ghost Academy è il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 16 febbraio 2017 alle ore 23.10. Una pellicola di genere commedia che è stata interpretata dagli attori Raul Arevalo, Andrea Duro, Silvia Abril e Joaquind Reyes nel ruolo di protagonisti ed è stata diretta da Javier Ruiz e prodotta nel 2011. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GHOST ACADEMY, IL FILM IN ONDS SU RAI MOVIE OGGI, 16 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Modesto è un uomo affascinante che svolge il mestiere di insegnante, il professore ha delle capacità paranormali, che gli consentono di vedere degli spiriti. A causa di questo dono, l'insegnante è stato licenziato da parecchi istituti scolastici. Ad un certo punto, Modesto riceve una lettera. In questa missiva, c'è scritto che l'uomo è stato chiamato a lavorare in una nuova scuola. In questo istituto, succedono realmente dei fenomeni soprannaturali. Modesto accetta con entusiasmo il nuovo incarico ed inizia il suo lavoro. Un giorno, mentre si trova nel nuovo edificio scolastico, non conoscendo bene la struttura, l'uomo giunge per sbaglio in una biblioteca che si trova in uno stato di abbandono totale. Mentre è seduto nella stanza, il professore incomincia ad avvertire delle strane presenze: ben presto, Modesto inizia a vedere cinque fantasmi. Questi spiriti sono i fantasmi di ragazzi morti nell'edificio tanti anni prima, a causa di un terribile incendio. Dopo un pò di tempo, l'insegnante scopre che i fantasmi fanno degli scherzi agli altri professori e agli alunni, e questi episodi stanno per causare la chiusura della scuola. Per impedire la chiusura dell'istituto, Modesto cerca di chiedere aiuto allo spirito del padre del suo psicoterapeuta. Quest'ultimo dice all'insegnante che se vuole mandare via i cinque spiriti, deve aiutarli a superare l'anno scolastico, che non hanno potuto completare a causa della loro morte. Modesto aiuta i fantasmi a completare l'anno lasciato in sospeso e a superare l'esame conclusivo. Nonostante ciò, i cinque spiriti non riescono a sparire e ad arrivare nell'aldilà perchè c'è ancora una questione in sospeso, uno dei fantasmi deve confessare agli altri di aver causato l'incendio. Lo spirito allora si fa coraggio e comunica agli altri fantasmi la verità. I cinque ragazzi morti quindi finiscono di infestare la scuola e riescono ad abbandonare per sempre il mondo terreno. Modesto riesce dunque ad evitare la chiusura della scuola e a salvare il posto di lavoro anche ai suoi colleghi. La direttrice dell'istituto scopre che il suo insegnante è riuscito a scacciare i fantasmi. A questo punto, la donna decide di comunicare a Modesto che è innamorata di lui. Anche l'uomo ama la sua preside e quindi i due si fidanzato e scelgono di vivere la loro storia d'amore alla luce del sole.

