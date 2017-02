IL SEGRETO / Anticipazioni puntata 17 febbraio: spunta un'amica cubana di Camila?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 17 FEBBRAIO: CHI E' L'AMICA CUBANA DI CAMILA? - La puntata de Il Segreto di domani segnerà l'inizio di un tormentone destinato a durare per diversi mesi d'ora in avanti, tanto che negli episodi iberici non ha trovato una risposta definitiva. Delusa per il comportamento di Hernando, che rinuncerà a trascorrere la prima notte di nozze in sua compagnia, Camila si chiuderà nella sua stanza, prenderà carta e penna e comincerà a scrivere. Il destinatario di questa lettera sarà una misteriosa amica cubana, alla quale la signora Dos Casas racconterà le sue sofferenze cercando di chiarirsi le idee. Ma quale sarà la vera identità di questa amica? Non possiamo fare a meno di notare che Camila arriva proprio da Cuba, luogo nel quale si sono diretti Maria e Gonzalo, in compagnia di Esperanza e ora anche di Beltran. E se Camila fosse in qualche modo collegata alla famiglia Castro dislocata a Cuba? Sarà dunque Maria la sua misteriosa amica?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 17 FEBBRAIO: NUOVI PROBLEMI PER RAIMUNDO - L'interesse per le lotte dei lavoratori è tornato a riaffacciarsi nella vita di Raimundo che già in passato si era cacciato nei guai per una motivazione simile. I telespettatori storici de Il Segreto sicuramente ricorderanno la dura condanna di Ulloa che era stato costretto all'esilio, restando via da Puente Viejo per diversi mesi. Comunque sia, l'esperienza non ha insegnato molto al padre di Emilia che nella puntata di domani finirà per dedicarsi nuovamente a pubblici comizi, che avranno anche un discreto successo. Le parole di Raimundo faranno breccia tra i compaesani e per il momento non raggiungeranno l'interesse delle Autorità, che avranno ben altro a cui pensare. Ma di diverso avviso sarà Donna Francisca che, attraverso il prode Mauricio, continuerà a tenere sotto controllo i movimenti del suo ex fidanzato. Riuscirà ad evitare il peggio, facendo in modo che Raimundo non subisca una pesante condanna anche questa volta?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 17 FEBBRAIO: CAMILA E BEATRIZ DIVENTANO AMICHE MA.. - Il Segreto tornerà domani su Canale 5 mostrando il difficile cambiamento per Camila, giunta da Cuba per conoscere il marito, sposato per procura. Il loro primo incontro, però, è stato un fallimento e la dolce signora Dos Casas ha faticato a nascondere la propria delusione, non comprendendo i reali motivi di questo cambiamento. La situazione non migliorerà domani, quando Hernando farà il suo ritorno dal breve viaggio lontano dal paese. Ancora una volta, Camila cercherà di approcciarsi a lui, rendendosi anche disponibile a consumare il matrimonio ma l'uomo non vorrà saperne, continuando ad essere freddo e distaccato. Quali saranno i veri motivi di questo comportamento? Per fortuna ci sarà spazio anche per una buona notizia per la cubana che, dopo qualche incomprensione iniziale con Beatriz, chiederà scusa alla ragazza, trovando con lei il chiarimento desiderato. Sarà questa la nascita di una bellissima amicizia!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 17 FEBBRAIO: PERCHE' LUCAS E' PREOCCUPATO? - Quali sono le motivazioni dello strano comportamento di Lucas a pochi giorni dal suo matrimonio con Sol? Dovremo attendere la puntata de Il Segreto di domani per scoprire se il dottore nasconderà di nuovo qualcosa di grave, che potrà inficiare la sua unione con la giovane Santracruz, o se si tratterà di una motivazione non preoccupante. In passato la coppia ha dovuto affrontare problemi a non finire, riuscirà a superare questa nuova difficile prova? La notizia fortunatamente arriverà prima che la stessa Sol si senta messa in discussione: il dottore, pressato dalla preoccupata fidanzata, gli rivelerà di essere spaventato per quanto accaduto in passato con Aurora, che davanti all'altare aveva deciso di porre fine alla loro relazione. Lucas avrà dunque il timore di essere abbandonato poco prima del fatidico sì? Sarà compito di Sol tranquillizzarlo sui suoi sentimenti, che non potranno essere messi in discussione...

IL SEGRETO , ANTICIPAZIONI 17 FEBBRAIO: CHI E' L'AMICA CUBANA DI CAMILA? - La puntata de Il Segreto di domani segnerà l'inizio di un tormentone destinato a durare per diversi mesi d'ora in avanti, tanto che negli episodi iberici non ha trovato una risposta definitiva. Delusa per il comportamento di Hernando, che rinuncerà a trascorrere la prima notte di nozze in sua compagnia, Camila si chiuderà nella sua stanza, prenderà carta e penna e comincerà a scrivere. Il destinatario di questa lettera sarà una misteriosa amica cubana, alla quale la signora Dos Casas racconterà le sue sofferenze cercando di chiarirsi le idee. Ma quale sarà la vera identità di questa amica? Non possiamo fare a meno di notare che Camila arriva proprio da Cuba, luogo nel quale si sono diretti Maria e Gonzalo, in compagnia di Esperanza e ora anche di Beltran. E se Camila fosse in qualche modo collegata alla famiglia Castro dislocata a Cuba? Sarà dunque Maria la sua misteriosa amica?

© Riproduzione Riservata.