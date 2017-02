IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: la Miel Amarga ha un nuovo crudele proprietario

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LA MIEL AMARGA HA UN NUOVO PROPRIETARIO - Molte cose cambieranno nelle puntate spagnole de Il Segreto, soprattutto per quanto riguarda i Santacruz. Non saranno tempi facili quelli che dovrà affrontare Severo, chiamato ad affrontare la morte di Sol, avvenuta per mano di Severiano, e la partenza di Lucas, che farà ritorno nella sua città natale. Ma ad aggiungere un tassello importante a queste tragedie ci sarà anche l'arrivo di Cristobal Garrigues, che comincerà a minacciare Severo, dimostrando di essere interessato all'acquisizione di tutte le sue proprietà. A sorpresa, Carmelo appoggerà ( o così farà credere!) il figlio di Cristobal che, ricattando Santacruz, riuscirà a diventare l'intestatario di tutti i suoi averi. Garrigues diventerà quindi il proprietario della Miel Amarga (Severo fingerà di essere morto per sfuggire alle sue angherie) ma non sarà ancora soddisfatto, prendendo di mira anche la sua storica rivale. Avete già capito di chi stiamo parlando?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 16 FEBBRAIO: RAIMUNDO PREOCCUPA FRANCISCA - L'amore tra Donna Francisca e Raimundo non finirà mai: lo sanno bene i telespettatori de Il Segreto che da anni ormai assistono al tira e molla tra i genitori di Tristan, ben sapendo che prima o poi torneranno insieme. La puntata di oggi confermerà i sentimenti della Montenegro per i suo storico amante, soprattutto quando la matrona verrà a sapere del coinvolgimento dell'ex locandiere nelle proteste a favore del diritto dei lavoratori. Preoccupata che Raimundo possa mettersi nei guai ancora una volta, la Montenegro chiederà a Mauricio di tenerlo sotto controllo per evitare che gli anarchici possano farle del male. Sarà poi le stessa a parlare con l'amato, informandolo che la Guardia Civile è alla ricerca di alcune matrici usate dagli anarchici per produrre alcune banconote false. Quali saranno le vere ragioni di questa sorprendente dichiarazione?

