ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Giacomo Urtis "superdotato": il commento di Massimo Ceccherini accende il gossip

ISOLA DEI FAMOSI 2017, Moreno non è l'unico "superdotato" tra i naufraghi: spunta anche Giacomo Urtis - I commenti hot all'Isola dei Famosi non mancano affatto. Se negli ultimi giorni è toccato a Moreno essere al centro dell'attenzione per le sue particolari doti, oggi è il chirurgo dei Vip Giacomo Urtis a finire nel mirino. A commentare le sue "qualità" è stato Massimo Ceccherini che, dopo aver nuovamente deciso di non lasciare l'Isola, ha stuzzicato Giacomo dichiarando "Dottore, c'hai un pa**o che è una roba assurda, guarda te che pa**o che ha!". È chiaro che oltre alla pesca e alla ricerca del cocco per tutti non ci sia molto da fare sull'Isola, e questo porta i concorrenti a notare cose abbastanza particolari. Proprio qualche giorno fa sono infatti stati davvero tanti i commenti per il rapper Moreno. È stata soprattutto Eva Grimaldi a notare quando il vincitore di Amici sia particolarmente dotato ed ecco subito che la "notizia" si è diffusa tra i naufraghi e, di conseguenza, su tutto il web.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, le cose si complicano per i naufraghi: tra i problemi maggiori la fame e i mosquitos - Ma se i commenti hot non mancano, al contempo anche le litigate tra i naufraghi sono all'ordine del giorno. È soprattutto la fame ad accendere le polemiche sull'Isola dei Famosi, così è capitato a Nancy Coppola ed Eva Grimaldi. La cantante napoletana non ha infatti gradito il pasto a base di riso e lumache preparato, decidendo di cercare di pescare qualcosa di più gustoso. La risposta della Grimaldi non si è fatta attendere "Credi di essere al ristorante?" ha ironizzato l'attrice, scaturendo un piccolo battibecco con Nancy. Intanto se la fame si fa sempre più forte, dall'altra parte ci sono i mosquitos a rendere tutto più complicato. È questo il caso di Samantha De Grenet, che è colei che ormai soffre maggiormente per le punture di questi insetti. La De Grenet ha infatti avuto un duro sfogo nel quale ha anche pensato di poter andar via se le cose continuassero in questo modo. Una cosa è insomma ben chiara: la vita sull'Isola dei Famosi per i naufraghi si fa sempre più complicata.

