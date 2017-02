ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News: edizione flop? Il cast non convince e si cercano nuovi naufraghi! (oggi, 16 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: QUESTA NUOVA EDIZIONE È UN FLOP? - Continuano i battibecchi e le polemiche in Honduras. Questa 12esima Isola dei Famosi in onda su Canale 5, non sta regalando le soddisfazioni che si attendevano dal programma. Il cast è debole così come le dinamiche in onda. In molti infatti, si lamentavano per la quasi totale assenza di famosi in pista e così, gli pseudo sconosciuti non stanno conquistando il pubblico da casa. Il programma arranca anche al lunedì sera quando si porta a casa ascolti TV davvero flop nonostante le interazioni tra naufraghi ed i presunti scoop. Durante il corso del passato appuntamento per esempio, si è approfondito un focus sul potenziale flirt tra Dayane Mello e Stefano Bettarini, inviato dell'Isola al posto di Alvin. Dopo le famose polemiche sollevate nel corso della prima edizione Vip del Grande Fratello, Stefano colpisce ancora e viene paparazzato abbracciato alla modella intento a darle un focoso bacio. In studio, sono arrivati anche dei fiori per lei accompagnati da un bigliettino d’amore. Stefano ha lasciato parlare i fiori per lui e, nonostante questo scoop, gli ascolti non hanno premiato il reality show. Anche l’irriverente presenza di Vladimir Luxuria sembra servire a ben poco e quindi, la produzione del programma sembra stia correndo ai ripari alla ricerca di nuovi naufraghi da spedire prontamente in Honduras per risollevare oltre che gli animi anche gli ascolti: ci riusciranno?

