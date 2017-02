L'Intervista di Maurizio Costanzo / Emma Marrone ospite del conduttore su Canale 5: cosa racconterà la salentina? (oggi, 16 febbraio 2017)

L’INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO, EMMA MARRONE: LA CANTANTE OSPITE SU CANALE 5 (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Emma Marrone è la nuova ospite de L’Intervista di Maurizio Costanzo: stasera - dopo la pausa ‘sanremese’ di sette giorni fa - la seconda serata di Canale 5 tornerà ad ospitare il talk one-to-one guidato dal celebre conduttore. Nell’ultimo appuntamento Maurizio Costanzo ha ospitato proprio sua moglie Maria De Filippi, che ha da poco concluso i suoi impegni sul palco dell’Ariston al fianco di Carlo Conti. Gli ascolti de L’Intervista sono stati davvero eccellenti, arrivando a toccare uno share del 22.12% con 2 milioni e 635mila spettatori. Il programma, però, non si ferma di fronte ai nomi dei Big e proprio per questo ha scelto di invitare (l’amatissima) cantante che è stata lanciata proprio dalla scuderia di Amici e ha saputo costruirsi una carriera davvero eccezionale. Emma Marrone ha partecipato indirettamente a Sanremo 2017 come autrice del pezzo portato in gara dalla sua pupilla Elodie Di Patrizi, e al rientro della giovane (e del fidanzato Lele, che ha trionfato nella categoria Nuove Proposte) non ha potuto che riabbracciarli con estrema gioia e soddisfazione. Che cosa avrà raccontato ai microfono di Maurizio Costanzo? Si sarà toccato anche il tema delle relazioni sentimentali? “Prima di tutto penso di assomigliare fisicamente al mio pubblico, all’italiano medio con un po’ di pancia e un po’ di acciacchi” aveva ammesso Costanzo raccontandosi in esclusiva sulle pagine di Novella2000, cercando di spiegare come mai i suoi programmi portano a casa tanto successo “Credo davvero che questa sia stata la mia fortuna, non ho mai avuto ‘superuomismi’ di nessun tipo”. L’appuntamento con L’Intervista è fissato per le 23.30 su Canale 5.

© Riproduzione Riservata.