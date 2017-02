MANUEL VALLICELLA / Uomini e Donne, lascia il trono o resta? Sale l’ansia sui social (Anticipazioni Trono Classico)

MANUEL VALLICELLA, UOMINI E DONNE: IL TRONISTA ANNUNCIA LA DECISIONE, RESTA O SALUTA? – E tutto pronto per la nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Al centro della nuova puntata del programma di Maria De Filippi ci sarà Manuel Vallicella. Il tronista che poche settimane fa ha annunciato l’ipotesi di poter lasciare in grande anticipo il trono senza una scelta, nel pomeriggio, annuncerà la sua scelta definitiva: Manuel Vallicella resterà sul trono o saluterà tutti tornando alla sua vita di sempre? Sui social i rumors aumentano. Secondo quanto si legge sul Vicolo delle News è quasi scontato l’addio di Manuel. Tuttavia, sempre il Vicolo aggiunge che potrebbe esserci anche un clamoroso colpo di scena. Il tronista veronese, dunque, avrà cambiato idea? Nei giorni scorsi, Manuel è stato beccato a Verona da una fan che, al Vicolo, ha svelato di aver incontrato una persona felice e serena ipotizzando un lieto fine per il tronista. In attesa della sua scelta, le corteggiatrici Carmen Rimauro e Francesca Maturanza continuano ad incrociare le dita sperando di essere riuscite a convincerlo a restare sul trono con i messaggi pubblicati in questi giorni sui social. “Se questo è amore, vivilo. E se avrà vita lo vedremo” ha scritto Carmen mentre Francesca ha aggiunto - “Chi sei tu che, avvolto nella notte, inciampi nei miei pensieri. Spero che il mio messaggio ti raggiunga. #fralenuvole #onlyforyou il mio pensiero vola verso te…. ovunque tu sia oggi…”.

MANUEL VALLICELLA, UOMINI E DONNE: IL TRONISTA VERONESE SENZA PACE – Manuel Vallicella non riesce a trovare pace in amore. Dopo una storia d’amore importante, finita ormai otto anni fa ma di cui porta ancora le ferite, Manuel Vallicella non è più riuscito ad avere una fidanzata. Durante il suo breve percorso da tronista, Manuel Vallicella ha rivelato di avere un rapporto di odio e amore nei confronti delle donne per le quali non riesce a provare rancore per la sofferenza che le hanno provocato tanto tempo fa. Con Ludovica Valli, però, Manuel era riuscito a mettere da parte il suo rancore mostrando il lato più tenero e sensibile del suo carattere. La scelta di Ludovica Valli che, però, gli ha preferito Fabio Ferrara ha riaperto quella ferita nel suo cuore che, al momento, non è ancora guarita. Manuel Vallicella, dunque, lascerà il trono per le ferite del suo cuore? I fans sono sicuri che molto dipenda anche dalle corteggiatrici che, a quanto pare, non avrebbero fatto breccia nel suo cuore come invece aveva fatto Ludovica Valli.

