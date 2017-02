MASTERCHEF ITALIA 2017 / Ed. 6 nona puntata: diretta, concorrenti e eliminati. Anche i giudici ai fornelli (oggi, 16 febbraio)

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 NONA PUNTATA: DIRETTA, CONCORRENTI ED ELIMINATI, CHI USCIRÀ QUESTA SERA? (OGGI, 16 FEBBRAIO) - MasterChef Italia 6 torna a colpire: stasera, giovedì 16 febbraio 2017, andrà in scena il nono appuntamento sul piccolo schermo di Sky Uno e gli otto aspiranti chef che portano ancora il grembiule del cooking talent show dovranno nuovamente presentarsi di fronte a Joe Bastianich, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco. La settimana scorsa ci sono stati ben tre addii, che (anche se non proprio tutti) hanno gettato il pubblico nello sconforto più nero: quello di Roberto Perugini, che ha perso al Pressure Test di sette giorni prima contro Gabriele Gatti, quello di Mariangela Gigante e quello della mitica Giulia Brandi, che in molti avrebbero scommesso di vedere in finale. Proprio Gabriele, invece, si è salvato in altre due occasioni. Il concorrente ha dimostrato sangue freddo nonostante in molti pensino che sia un po’ più indietro rispetto ad altri aspiranti vincitori. La stessa Gloria, che si sta accanendo contro di lui, rischia però di avere un'arma che le si ritorcerà contro… Un nuovo Invention Test e un nuovo Pressure, in ogni caso, decreteranno chi altri dovrà abbandonare le cucine di MasterChef Italia 6 più tardi: al momento, pronti a tornare in scena ci saranno Michele Ghedini, Margherita Russo, Gabriele Gatti, Gloria Enrico, Michele Pirozzi, Cristina Nicolini, Valerio Braschi e Loredana Martori. Chi riuscirà ad andare avanti e chi saranno, invece, i due nuovi eliminati di MasterChef Italia 2017? Pronti a veder saltare altri due grembiuli?

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 NONA PUNTATA: DIRETTA, CONCORRENTI ED ELIMINATI. PROVA IN ESTERNA AL CASTELLO DI GUARENE (OGGI, 16 FEBBRAIO) - Le immagini di anticipazione relativa alla nona puntata di MasterChef Italia 6 sono decisamente accattivanti: il video prono trasmesso da Sky Uno, infatti, anticipa che i tre chef che vanno a comporre la giuria - Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo - si metteranno alla prova insieme ai concorrenti, sotto gli occhi attenti di Joe Bastianich, loro compagno di ‘brigata’. Proprio Bastianich non si tratterà dal commentare, annunciando il primo (mitico) ‘mappazzone’ di Cracco, toccando le padelle di Cannavacciuolo e scatenando la sua reazione e sottolineando che Barbieri cucina proprio come sua nonna. Insomma, un vero giudici-show, assolutamente da non perdere. Il sito ufficiale di MasterChef Italia 6 ha inoltre pubblicato un video (clicca qui per vederlo) dove viene anticipato che la prova in esterna (per i 7 concorrenti ancora in gara, uno verrà eliminato all’Invention Test) sarà ambientata presso il Castello di Guarene, nel territorio del Roero in Piemonte. Gli aspiranti chef avranno a che fare proprio con la cucina del luogo? Chi se la caverà meglio?

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017 ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - MasterChef 6 torna nuovamente nel vivo: stasera, giovedì 16 febbraio 2017, andrà in scena la nona puntata: in attesa di scoprire come se la caveranno gli 8 concorrenti che sono rimasti in gara, diamo uno sguardo a quello che è successo la settimana scorsa. L’appuntamento va subito al sodo. Si dovrà decidere infatti tra Gabriele e Roberto: uno dei due non passerà alla fase successiva. E ad avere la peggio è Roberto. Si inizia con la classica Mistery: si potranno cambiare gli ingredienti, ma alla cieca. Intanto Cracco prende di mira Valerio, criticandolo per la cottura, mentre Barbieri ce l'ha con Michele: il suo impiattamento non sembra essere gradito ai giudici. Tra tutti il piatto migliore sembra essere proprio quello di Gloria e all’Invention test bisognerà cucinare il timballo di Gattopardo, ovvero dolce e salato. I concorrenti dovranno fare coppia e a staffetta: sarà la vincitrice della Mistery a decidere il tutto. Margherita sarà la sua compagna, mentre le altre coppie sono chiaramente più deboli. I concorrenti dovranno terminare il tutto in circa due ore. I cambi avverranno ogni quindici minuti. Si passa agli assaggi e i giudici sono ovviamente severi anche in questa circostanza. Mariangela e Gabriele non hanno fatto un buon piatto, mentre Michele e Cristina vincono l'Invention Test. Saranno loro due i capitani nella puntata esterna. Loredana, Giulia, Gabriele e Mariangela sono a rischio: e ad uscire è proprio Mariangela. L'esterna di questa puntata si farà al Parco Sigurtà, all'insegna del veganesimo e dello zen. Una prova difficile, in quanto tutti i concorrenti dovranno fare attenzione ai minimi particolari. Non si va oltre i 42° di cottura, perché i piatti faranno parte della corrente crudista. Si formano le due squadre e Cracco, che predica serenità, se la prende con Giulia. Si preparano dunque tutti i piatti e alla fine vincono i blu, capitanati da Cristina. Al Pressure Test vanno Gabriele, Gloria, Giulia e Valerio. Cristina sceglie Valerio: i due preparano lo zabaione. Michele e Gabriele non sembrano molto in partita. Un Pressure che si sviluppa in moltissime manche, ma al momento lo zabaione migliore è quello di Michele, che si riesce a salvare ed evitare di conseguenza l'eliminazione. Nella seconda manche Gabriele sceglie le sarde: in venti minuti lui e Valerio dovranno cercare di prepararle: ma nonostante Valerio non le abbia mai preparate, continua il Pressure Gabriele, che prepara la mozzarella in carrozza sfidando Gloria. E tra una disputa e un' altra, Gabriele si salva ancora. Per Gloria la vittoria è stata cantata troppo presto. E Bastianich chiede un ballo alla stessa Giulia: a quanto pare anche a lui dispiace molto di questa eliminazione e vuole onorare la concorrente con un ultimo ballo prima di lasciarla andare via.

