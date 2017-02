MI MANDA RAITRE/ Anticipazioni puntata 16 febbraio 2017: la mozzarella della pizza e i risparmiatori traditi

MI MANDA RAITRE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 FEBBRAIO 2017: SALVO SOTTILE TORNA IN PRIMA SERATA - Salvo Sottile è pronto a fare nuovamente capolino sul piccolo schermo di Rai 3 con il suo Mi manda RaiTre, il programma che con inchieste, servizi e collegamenti pone l’attenzione sull’attualità e fa servizio pubblico ai telespettatori, occupandosi di diritti lesi e negati. Il conduttore andrà in scena sulla terze rete nazionale a partire dalle 21.15: il primo grande tema che animerà la serata sarà quello di risparmio tradito, visto specialmente dal fronte dei risparmiatori. Quali responsabilità hanno gli Istituti bancari di fronte quello che è successo? E in che modo gli organismi pubblici devono intervenire, controllando? Che cosa è andato storto dunque? Nel corso dell’appuntamento con Mi manda RaiTre non mancherà un focus su bizzarre e molto, molto pericolose situazioni che si verificano in alcuni ospedali, dove alcuni medici esercitano per anni la professione senza però essere abilitati a farlo. Come è possibile che non ci si accorga di nulla per tanto tempo? La consueta rubrica riguardante l’alimentazione avrà come protagonista la mozzarella che finisce sulla pizza, ma anche i social network torneranno sulla scena con i cosiddetti ‘stupri vitali’. Il fenomeno prevede la creazione di gruppi sulle piattaforme all’interno dei quali vengono usate fotografie di persone totalmente inconsapevoli per scopi affatto dignitosi.

