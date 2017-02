MONA LISA SMILE/ Sul Nove il film con Julia Roberts e Kirsten Dunst

Il film è in onda sul Nove in prima serata

MONA LISA SMILE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 16 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Mona Lisa Smile è il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 16 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola romantica realizzata nel 2003 e diretto da Mike Newell (Prince of Persia - Le sabbie del tempo, Harry Potter e il calice di fuoco, Grandi speranze) ed interpretato da Julia Roberts (Pretty woman, Notthing Hill, Se scappi ti sposo), Kirsten Dunst (la prima trilogia di Spider-Man, Melancholia, Ragazze nel pallone) e Julia Stiles (The Bourne ultimatum, 10 cose che odio di te, Save the last dance). Julia Roberts è uno dei volti più noti di Hollywood. Inizia la carriera cinematografia sulle orme del fratello Eric. Esordisce nel 1988 nel film Mystic Pizza, e già nel 1989, con Fior d'acciao, ottiene il primo Golden Globe e la prima nomination all'Oscar. Ha vinto il prestigioso riconoscimento solo nel 2001 con Erin Brockovich - Forte come la verità, per cui ha ricevuto anche un Golden Globe, durante la sua carriera ha ricevuto altre 2 nomination, nel 1991 per Pretty woman e nel 2014 per I segreti di Osage County. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

MONA LISA SMILE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 16 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Katherine Ann Watson (Julia Roberts) arriva nel collegio femminile di Wellesey come nuova insegnante di storia dell'arte. Scopo del collegio è forgiare delle perfette mogli perbene devote al marito e alla prole, casalinghe che sanno stare al loro posto nell'America degli anni '50. La professoressa decide invece di assecondare le proprie inclinazioni di donna libera ed emancipata e nelle sue lezioni di storia dell'arte tenta di inserire il suo punto di vista sul mondo e sulla società. Questo le attira le accuse del resto del corpo docente, che la considera una sovversiva, e anche delle studentesse. Dalla sua parte sembra esserci solo Betty (Kirsten Dunst), che sta anche organizzando il suo imminente matrimonio. Le teorie di Katherine fanno presa anche su Joan (Julia Stiles), prima della classe che sogna di andare a Yale ma è destinata a sposare il suo fidanzato e fare una vita da casalinga senza prospettive. Sullo sfondo della pellicola gli Stati Uniti sono paralizzati dal maccartismo, la caccia ai comunisti e alle spie, uno dei momenti in cui la Guerra Fredda è stata più fortemente sentita ed ha influenzato maggiormente la vita quotidiana degli americani.

