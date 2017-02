Mary Segneri / Grande Fratello, l'intervento di chirurgia plastica è riuscito: ma è polemica per l'ex gieffina! Ecco perchè

Mary Segneri al settimo cielo: l'operazione è andata al meglio! Le parole dell'ex gieffina dalla clinica - È andata benissimo l'operazione di Mary Segneri. L'ex concorrente del Grande Fratello, più volte ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque, ha raccontato di come ha perso 62 chili dopo la sua avventura nel reality di Canale 5, eppure nelle ultime settimane ha dichiarato spesso la volontà di ricorrere alla chirurgia plastica per eliminare la pelle cadente e per riempire il décolléte cambiato a causa dei tanti chili persi in questi mesi. Oggi Mary Segneri rompe il silenzio su Instagram e svela di essere felicissima dell'operazione a cui si è sottoposta pochi giorni fa e che oggi la trova del tutto nuova. Su Instagram infatti l'ex gieffina scrive: "Super Pollice in SU!!! Sto bene... benisssssimo... e presto vi racconterò tutte le strane sensazioni che sto provando - poi però aggiunge - ma intanto vi anticipo che risvegliarsi in una nuova ME è una emozione che non dimenticherò mai! Grazie per esserci...".

Mary Segneri, critiche per l'ex gieffina dopo la scelta di sottoporsi alla chirurgia plastica: ecco perchè - Non sono mancate tuttavia le critiche nei riguardi di Mary Segneri per la scelta di sottoporsi alla chirurgia plastica. C'è chi infatti ricorda che, proprio qualche tempo fa, l'ex gieffina nel corso di un'intervista a Visto aveva dichiarato: “Voglio ricordare che, per quanta palestra una possa fare, le smagliature rimangono. Non andrò mai dal chirurgo per farmele togliere perché ogni smagliatura è una conquista per me”. In quel caso aveva assolutamente escluso la possibilità di finire "sotto i ferri"per eliminare la pelle in eccesso o, addirittura, per cambiare qualcosa del suo aspetto. Questo ha causato alla Segneri numerose critiche, anche nel corso delle ultime apparizioni dell'ex gieffina a Pomeriggio Cinque. Mary in quella occasione si è tuttavia difesa, dichiarando di voler stare bene con se stessa e purtroppo questo è l'unico modo per ritrovare al 100% la sua femminilità e per tornare ad amarsi in tutto e per tutto.

