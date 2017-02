Masterchef 6 / Diretta streaming: chi sarà il prossimo eliminato? Anche i giudici ai fornelli! (oggi, 16 febbraio 2017)

MASTERCHEF ITALIA 6, DIRETTA STREAMING: CHI È IL PROSSIMO ELIMINATO? (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Questa sera torna su Sky Uno, in prima serata, Masterchef Italia 6: come vedere la puntata? O in televisione, collegandovi tramite l'apposito decoder al canale di Sky Uno, o sul computer, guardando la puntata in streaming, o scaricando l'applicazione di Sky da tablet e smartphone. Ovviamente bisogna essere abbonati a Sky, altrimenti non è possibile vedere l'episodio! Per i curiosi, sarà possibile comunque controllare in tempo reale cosa accade tramite i social accedendo a Twitter e Facebook e collegandosi con la pagina ufficiale di Masterchef Italia 6. Cosa accadrà nell'episodio di questa sera? Nella scorsa puntata sono stati eliminati, nel clamore generale, Roberto e Giulia e sono rimasti sono in otto a contendersi il titolo di Masterchef: chi sarà il prossimo a essere eliminato? Le prove di questa sera non saranno affatto facili, e agli aspiranti chef toccherà impegnarsi davvero tanto...

MASTERCHEF ITALIA 6, DIRETTA STREAMING: I GIUDICI AI FORNELLI (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Cosa accadrà questa sera nella nuova puntata di Masterchef Italia 6? I concorrenti che aspirano al titolo devono cimentarsi con due prove, una volta a soddosfare il palato di Antonino Cannavacciuolo, l'altra quello di Joe Bastianich. Nella prima gara i concorrenti devono cimentarsi con una Mistery Box dietetica: eh sì, dovranno cucinare in solo quarantacinque minuti un piatto leggero e con poche calorie, ma che sia anche buono e gustoso. Il primo arrivato avrà un vantaggio nell'Invention test. La seconda prova, quella che deve soddisfare Joe Bastianich, è quella americana, dove i concorrenti devono cucinare tre piatti tipici della cucina statunitense. La particolarità della prova? Dovranno mettersi a cucinare anche Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco! Chissà se soddisferanno Joe Bastianich, o se il giudice avrà la soddisfazione di tirare all'aria qualcuno dei loro piatti!

