Nuovo tronista a Uomini e Donne / Marco prende il posto di Manuel Vallicella? Le anticipazioni

Uomini e Donne, il nuovo tronista si Chiama Marco: Manuel Vallicella ha abbandonato il trono per sempre? - Ebbene sì, Uomini e Donne ha un nuovo tronista: lui si chiama Marco e proprio in questi istanti nello studio di Canale 5 si sta registrando la sua prima apparizione. A breve sapremo di chi si tratta anche se, dai primi indizi, pare non si tratti di un personaggio che abbiamo già precedentemente conosciuto nello studio di Uomini e Donne. L'arrivo del nuovo tronista ci fa tuttavia ipotizzare con quasi certezza che Manuel Vallicella abbia deciso di abbandonare il trono. Il tronista ha infatti avuto molti giorni per pensare alla sua posizione e alla possibilità di continuare il suo percorso alla ricerca dell'amore, ma evidentemente Manuel non è riuscito a superare ciò che lo frenava e che, in questi giorni, gli ha causato non pochi problemi. Un vero peccato, questè è ciò che pensano i fan di Uomini e Donne che hanno apprezzato sin da subito il suo arrivo sul trono. Quali saranno state le sue ultime parole prima di dire addio a tutti?

© Riproduzione Riservata.