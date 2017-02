Oroscopo/ Branko, previsioni di oggi 16 febbraio 2017 su Radio Dimensione Suono 2: Acquario favorito, buon fortuna per Cancro e...tutti i segni

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 16 FEBBRAIO - Torna anche oggi, 16 febbraio 2017, l'appuntamento con l'oroscopo "Branko e le stelle" su Radio Dimensione Suono 2. Anche per oggi l'astrologia è il fulcro attorno al quale rivolgere l'attenzione d'inizio giornata. Branko ha letto per voi le stelle ed è pronto a consigliarvi come indirizzare questo 16 febbraio e in generale come comportarsi durante il periodo del Carnevale. Vediamo quindi quali sono le previsioni dell'oroscopo di Branko.

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 16 FEBBRAIO: I SEGNI DI FUOCO - L'Ariete è di nuovo ispirato dalla Luna e diventa più abile e rapido nel valutare le circostanze, nel cambiarle: ne trarranno vantaggio la professione e gli affari. Per quanto riguarda l'amore non dovete usarlo per dominare, avrete tutto senza chiedere. Per il Leone, con Sole e Mercurio ancora contro, il periodo non è favorevole, almeno fino a sabato; anche la Luna in Scorpione non aiuta il quadro generale. Il consiglio di Branko è quello di staccare, lasciare scorrere il tempo distaccandosi un pò dagli impegni, dalle relazioni, dai dialoghi. Mercurio non vi aiuta in questo, meglio entrare nell'atmosfera carnascialesca e vivere con leggerezza questo periodo non favorevole. Attenzione alla salute per il Sagittario: programmate un weekend all'insegna del benessere e del relax, magari in una Spa, all'aria aperta, in un ambiente salubre. Nel campo degli affari invece il periodo continua ad essere incerto ma guardate a nuove prospettive: rifugiatevi nell'amore, nel frattempo, e divertitevi buttandovi nell'atmosfera del Carnevale, voi che amate così tanto il divertimento!

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 16 FEBBRAIO: I SEGNI DI ARIA - Gli amici dei Gemelli nelle previsioni di Branko sono ancora forti, ben protetti grazie ad un Sole ancora per qualche giorno presente, periodo ideale negli affari per le protezioni celesti di Giove e del Sole stesso, anche in amore il periodo è favorevole. Una lacrima sul viso per la Bilancia, che in questo periodo fatica a ritrovare le energie in amore, sul lavoro. Le potenzialità ci sono e la Bilancia ne è conscia ma mancano le energie giuste per sfondare definitivamente. Carnevale senza maschera per questo segno: apparite per ciò che siete e mostrate il vostro lato umano. Per quanto riguarda l'Acquario oggi la Luna lascia la Bilancia entrando nello Scorpione quindi sono previsti piccoli cambiamenti di assetto nel quadro generale. Nonostante ciò anche oggi gli amici dell'Acquario sono i favoriti dello zodiaco, abili oggi come mai negli affari, nel lavoro, nella carriera grazie ad una buona combinazione tra Marte e Mercurio nel giusto assetto, binomio astrale indicato anche come protettivo nelle cause giudiziali.

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 16 FEBBRAIO: I SEGNI DI ACQUA - Branko segnala buona fortuna per il Cancro: la Luna è giunta nella casa dello Scorpione aiutando il segno ad appianare le tensioni di famiglia, con il partner, un figlio, un parente. Consiglio valido anche per il Cancro: durante il Carnevale allegria e leggerezza! Gli amici dello Scorpione, come altri segni, incontrano un Mercurio non ancora del tutto favorevole, seppur vivo nelle sollecitazioni di un Marte nelle case del lavoro. In questa giornata d'attesa apparente, in realtà potrebbero esserci novità piacevoli. La Luna comunque chiede a questo segno di stringersi attorno a chi amate; il consiglio è quello di evitare ambienti professionali che percepite ostili. Il Carnevale dello Scorpione è un periodo particolare per un segno che non ama il divertimento. Per i Pesci questi sono giorni di 'vigilia' in attesa del sabato dove la situazione evolverà rapidamente in positivo: la Luna, al contrario, è già nel pieno del segno, i Pesci possono oggi sognare, amare, divertirsi nel Carnevale magari con un viaggio, insomma, siate romantici come solo voi sapete esserlo!

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 16 FEBBRAIO: I SEGNI DI TERRA - Buongiorno al Toro, ancora in attesa che le stelle spostino l'asse dall'Acquario verso la sua casa; oggi la giornata sarà all'insegna dello stress, meglio fermarsi un pò per determinare con una nuova ottica il quadro generale. Un consiglio? Durante il Carnevale divertitevi, abbandonate i pensieri e lasciatevi andare! Benissimo le attività odierne per la Vergine, sottolinea Branko: nelle pressioni generali di uno zodiaco complesso per tutti i segni, la Vergine ha al contrario una buona situazione globale in affari, in famiglia. Arguta e attenta la Vergine è al centro di una buona relazione delle case astrali positive e legate al suo essere segno concreto. Il Capricorno merita oggi un'attenzione particolare rivolta alla famiglia, al rapporto con i figli o con i genitori; in questa fase di stasi in giornata si determina l'inizio di un periodo segnata da una Luna infallibile!

