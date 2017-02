Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 16 febbraio 2017 a LatteMiele: Leone, Scorpione, Ariete, Capricorno, Cancro e tutti gli altri segni

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 16 FEBBRAIO 2017, A LATTEMIELE - Paolo Fox ha fatto il suo oroscopo per la giornata di oggi, giovedì 16 febbraio 2017, sull'emittente radio LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. L'Ariete vive un cielo particolare visto che ci si potrebbe ritrovare in situazioni piuttosto particolari in amore. Attenzione anche agli stimoli che arrivano da persone che non si vedono da tempo. Il Toro ha bisogno di staccare la spina per recuperare un po' di energie a differenza dei Pesci che nonostante ne abbiano sprecate tanto per una settimana trascorsa con molte tensioni abbia ancor più forza oggi per andare avanti. Conflitti in arrivo per l'Acquario che cerca un po' di stabilità. Ritrovano invece l'energia Capricorno e Sagittario che possono finalmente svolgere i compiti rimandati ormai da troppo tempo. Ci saranno delle novità importanti per lo Scorpione che aspetta delle risposte dal punto di vista lavorative ormai a giorni.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: Questo è un cielo particolare per i nati sotto questo segno perché anche chi non cerca l'amore può ritrovarsi coinvolto. È un momento di grandi stimoli che può portare ritorno di ex oppure nuove conoscenze non per la vita ma per divertirsi. Domenica invece è una giornata buona per dichiararsi ad una persona importante. Toro: Ha bisogno di staccare la spina e perciò sta tentando di annullare qualche impegno. Così come l'anno scorso, in questo periodo il fisico dà qualche problema. Con il segno dell'acquario e dello scorpione si può creare un rapporto particolare. Gemelli: Hanno la grande capacità di sapersi rinnovare ed è proprio questo il momento giusto per i cambiamenti. In questi giorni c'è una certa curiosità per quanto riguarda gli incontri, gli amori o le amicizie. Domenica però sarà una giornata da controllare. Qualcuno rinnoverà un accordo con una cifra minore a quanto sperava di ottenere. Nei prossimi mesi i nuovi amori sono molto intriganti, attenzione però a quelli con persone già impegnate. Cancro: Faticano ad andare avanti ma entro il 19 le condizioni di lavoro saranno migliori anche se non ottimali. Le complessità del periodo sono estremamente forti ma arriveranno delle buone soluzioni. Molto forte in amore insieme ai segni del leone, bilancia e pesci. Il cancro però è comunque forte anche se deve mettere al bando un amore sarà lui ad agire. Leone: Chi ha chiuso una storia adesso recupera, ma attenzione a non pensare al passato facendo ingelosire un partner per vendetta. La vita va avanti ed anche meglio perché l'orgioglio rivendicato non porta in auge un sentimento. L'amore potrebbe essere interessante nella giornata di domenica. Vergine: Anche per i nati vergine domenica sarà una giornata importante per l'amore. Anche chi ha avuto un grande premio adesso si concentra sul lavoro e sui nuovi progetti. Qualcuno dovrà decidere come muoversi per ottenere successo nei prossimi mesi. In questi giorni qualcuno deve risolvere un problema familiare oppure di natura economico nato a gennaio. In amore non ci sono grandi novità, le storie che già ci sono continuano ma i single non sono alla ricerca di nuovi amore quindi stanno a guardare. Bilancia: Adesso i bilancia possono riprendere una situazione di lavoro che è stato oggetto di ritardo. Con l'arrivo del prossimo mese ci saranno soluzioni. Per tale motivo qualcuno sarà in ansia e dormirà poco. Tensione anche in amore. Scorpione: Ci sono delle novità in arrivo a partire dal 19 febbraio al 7 marzo anche in campo lavorativo. I rapporti con Gemelli e Vergine sono un po' a rischio. Sagittario: Si trovano in una situazione di forza e recupero. Gli incontri potrebbero essere molto importanti. Capricorno: Dopo un periodo di pressione, torna l'energia. Prudenza per le proprietà. Diplomazia in amore. Acquario: Conflitti in arrivo, ma si cercano emozioni stabili. Chi vive una storia può fare progetti. Prudenza per le proprietà. Diplomazia in amore. Pesci: Si sente una grande energia nonostante la scarsa settimana ha portato molte tensioni. Qualcuno dovrà prendersi un periodo di pausa per cercare di risolvere un problema personale. In amore possono esserci belle opportunità. C'è un bisogno di contatti positivi, non solo in amore ma anche per il lavoro. Per le questioni di carattere economico e legale questo cielo porterà buoni accordi che faranno superare anche ansie di vecchia data.

