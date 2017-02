PIAZZAPULITA/ Anticipazioni e ospiti: il futuro del Pd e del Centrodestra con Graziano Delrio e Matteo Salvini (puntata 16 febbraio 2017)

PIAZZAPULITA, ANTICIPAZIONI E OSPITI: IL FUTURO DEL PD E DEL CENTRODESTRA CON GRAZIANO DEL RIO E MATTEO SALVINI - La resa dei conti nel Partito Democratico sembra più vicina che mai e questa sera, giovedì 16 febbraio 2017, Corrado Formigli approfondirà la questione con i suoi ospiti nella nuova puntata di Piazzapulita, il talk show politico in onda dalle 21.10 su La7. Tra i gli esponenti che interverranno stasera c’è uno degli “alfieri” di Renzi, Graziano Delrio, ministro delle infrastrutture e dei trasporti riconfermato in carica anche nel governo Gentiloni. La “guerra” per il successore di Renzi nel partito è aperta ma ci sono ancora molti dubbi su chi guiderà la transizione e su cosa ci aspetta poi: la minoranza prenderà il sopravvento o alla guida del partito arriverà un altro fedelissimo dell’ex premier? Ci sarà poi spazio per analizzare il futuro del Centrodestra e Formigli ne discuterà con Matteo Salvini, da tempo in pole position per prendere il posto che fu di Berlusconi. Infine tra gli argomenti all’ordine del giorno troviamo i conti conti in bilico e gli investimenti in fumo del nostro sistema creditizio. Tra gli altri ospiti che prenderanno parte al dibattito troviamo: Fabrizio Viola, Alessandro Sallusti, Myrta Merlino, Sebastiano Barisoni, David Parenzo e Marco Damilano.

