PROM - BALLO DI FINE ANNO/ Su La5 il film con Aimee Teegarden e Thomas McDonell

PROM - BALLO DI FINE ANNO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 16 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Prom - Ballo di fine anno è il film in onda su La5 oggi, giovedì 16 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola americana dal genere commedia realizzata nel 2011 diretta da Joe Nuusbaum (American Pie presenta: Nudi alla meta, Late bloomer, Sleepover) ed in terpretata da Aimee Teegarden (Rings, Scream 4, Love and honor), Thomas McDonell (Fun size, Dark Shadows, Twelve) e Danielle Campbell (Strastruck - Colpito da una stella, la serie tv The originals). Il cast è ovviamente composto da giovanissime star dalla carriera principalmente televisiva. L'attrice protagonista, Aimee Teegarden, ha partecipato a molti episodi di diverse serie tv, fra cui CSI, Cold Case e il blockbuster Disney Hanna Montana. Ha fatto parte del cast fisso di Friday Night Lights, una serie di ambientazione liceale, comparendo in ben 73 puntante. Il film è stato prodotto dalla Walt Disney Pictures, ma ha ricevuto recensioni tendenzialmente abbastanza negative, non ha ricevuto particolari premi o riconoscimenti, ma nel 2012 il membro del cast Robbie Trucker ha ricevuto la nomination come Miglior performance in un film - Giovane attore ragazzo e bambino agli Young Artis Award, senza però vincere. Nonostante sia stato distribuito nelle sale cinematografiche, sia in patria che in Italia, Prom - Ballo di fine anno ricorda più che altro le serie tv e i film tv prodotti dalla Disney negli anni recenti per un pubblico di ragazzini e pre adolescenti. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

PROM - BALLO DI FINE ANNO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 16 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Nova Prescott (Aimee Teegarden) deve organizzare il ballo di fine anno della sua scuola. Attorno ai preparativi della serata ruotano le vite di molti studenti liceali con i loro problemi di cuore e di famiglia. I ragazzi e le ragazze devono trovare un'accompagnatore o un'accompagnatrice per non fare la figuraccia di presentarsi da soli, ma molte coppie consolidate rischiano di scoppiare prima dell'evento a causa di tradimenti ed incomprensioni. Jordan trova un orecchino nell'auto del fidanzato, e si rifiuta di ascoltare le sue spiegazioni. Lucas è innamorato della compagna Simone (Danielle Campbell), ma non osa fare il primo passo. Con l'aiuto di un amico però riuscirà a chiederle di uscire. Intanto i ragazzi cominciano i preparativi per la vita universitaria che li attende una volta fuori dal college. Jesse (Thomas McDonell) invece è un ragazzo problematico e ribelle che manca da scuola da parecchi giorni. Proprio nei giorni prima del ballo ritorna però a farsi vivo.

