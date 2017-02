RESIDENT EVIL 6 - THE FINAL CHAPTER/ Da oggi al cinema il film con Mila Jovovich e Ali Larter (16 febbraio 2017)

RESIDENT EVIL 6 - THE FINAL CHAPTER, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (16 febbraio 2017) - Resident Evil 6 - The Final Chapter è un film d'azione, d'orrore e di fantascienza che uscirà nei cinema del nostro Paese oggi, giovedì 16 febbraio 2017. Il cast principale è composta da: Mila Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, Eoin Macken, Ruby Rose, Iain Glen, William Levy e Lee Joon-gi: andiamo a scoprire nel dettaglio la trama della pellicola della sega.

RESIDENT EVIL 6 - THE FINAL CHAPTER, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (16 febbraio 2017) - I flashback rivelano che il Dott. James Marcus, il fondatore dell'Umbrella Corporation, aveva una figlia che stava per morire di invecchiamento prematuro. Nel tentativo disperato di salvarla, Marcus ha creato il T-Virus per curare tutte le malattie della Terra. Dopo che questa creazione gli fu portata via, il socio di Marcus, il Dott. Isaacs, cercò di convincere l'uomo a usare il virus per scopi militari. Marcus rifiutò l'offerta, e venne ucciso da Albert Wesker per ordine di Isaacs. Alice si sveglia alla ormai distrutta Casa Bianca, dopo essere stata tradita ancora una volta da Wesker. Mentre cerca i sopravvissuti, la Regina Rossa appare, dicendo ad Alice di tornare all'Hive a Racoon City entro quarantotto ore, dove l'Umbrella Corporation ha sviluppato un virus aerotrasportato, che ucciderà ogni organismo infetto dal T-Virus. Quando Alice le chiede perché stia tradendo i suoi creatori, la Regina Rossa le risponde che lo saprà a tempo debito. Sulla strada per Racoon City, Alice viene catturata da Isaacs, ma la donna riesce a scappare. Alice arriva nella città, ormai distrutta, e viene catturata da un gruppo di sopravvissuti, tra cui Doc, Abigail, Christian, Cobalt, Razor e Claire Redfield. Il gruppo affronta un'orda di zombie, e durante la lotta Cobalt viene ucciso. Prima che il gruppo arrivi all'entrata dell'Hive riappare la Regina Rossa, la quale spiega ad Alice la ragione del suo tradimento: un video dei dirigenti dell'Umbrella che pianificavano il rilascio del virus per purificare il mondo. La Regina è stata programmata per valorizzare la vita umana, e quindi si affida ad Alice per fermare Isaac. La Regina Rossa, inoltre, avverte Alice che un membro del gruppo è una spia per l'Umbrella. Dentro l'Hive, il gruppo incontra vari ostacoli, e Abigail e Razor vengono uccisi. Dopo aver piazzato bombe intorno all'Hive, Alice affronta Isaacs, mentre lei e Claire vengono catturate da Wesker e Doc, la spia. Da una capsula criogenica arriva Alicia Marcus, e viene rivelato che Alice è solo un suo clone. Doc viene ucciso da Claire nel tentativo di uccidere Alice, e lei e Claire affrontano Isaacs, ucciso poi dal suo stesso clone, e Alice rilascia l'antivirus, che uccide i non morti. Le bombe dentro l'Hive esplodono, uccidendo Alicia, gli impiegati congelati dell'Umbrella e Wesker. Claire sveglia Alice, sopravvissuta al T-Virus ucciso dall'antivirus. Un po' di tempo dopo, Alice si reca a Manhattan, affermando che l'antivirus potrebbe metterci un po' di tempo per diffondersi in tutto il globo.

