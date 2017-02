ROBBIE WILLIAMS / Ospite di Alessandro Cattelan: il late show Sky parte con il botto! (E poi c’è Cattelan, oggi, 16 febbraio 2017)

ROBBIE WILLIAMS, QUESTA SERA OSPITE DI ALESSANDRO CATTELAN (oggi, 16 febbraio 2017) - Robbie Williams, questa sera 16 febbraio, incontra nuovamente Alessandro Cattelan, nell’esordio del suo EPCC, E poi c’è Cattelan, che riparte questa sera con il grandissimo ospite. Il cantante e il presentatore si sono già incontrati durante l’ultima edizione di X Factor (clicca qui per la sua partecipazione a X Factor 2016). I due sembrano aver trovato un’affinità Robbie Williams è uno dei cantanti pop più noti e amati al mondo e sarà ospite della nota trasmissione Sky, E poi c'è Cattelan. Tornerà dunque in un programma nostrano dopo l'apparizione sul palco dell'Ariston, nel corso del Festival di Sanremo, dove si è messo in mostra con un bacio sulle labbra a Maria De Filippi. Di recente si è molto parlato di lui, al di là del bacio con la De Filippi, che ha scatenato una serie infinita di meme su suo marito, Maurizio Costanzo. Oltre all’album che è appena uscito, The Heavy Entertainment Show, il cantante partirà quest’estate per un tour europeo, che passerà anche per l’Italia. Ancora più scalpore ha gettato la notizia, recentemente apparsa sul web, che darebbe per certa una reunion, anhce se temporanea di Robbie Willliams coi suoi ex colleghi dei Take That. In realtà per il momento si parla solo di una serata unica nel corso del tour del gruppo inglese e di un duetto insieme a Gary Barlow durante la serata finale del talent inglese Let it shine. Quali gag avrà preparato Alessandro Cattelan con Robbie Williams? Sicuramente il mix delle due personalità simpatiche e folli risulterà esplosivo.

ROBBIE WILLIAMS, QUESTA SERA OSPITE DI ALESSANDRO CATTELAN (oggi, 16 febbraio 2017) - Nato a Stoke on Trent, Robert Peter è nato il 13 febbraio del 1974. Cantautore britannico, è giunto alla ribalta negli anni '90, quando il suo gruppo, i Take That raggiunsero il successo e le vette delle classifiche mondiali. I suoi concerti sono sempre stati movimentati, soprattutto in gioventù. In Italia in molti ricorderanno la scena regalata alle fan al Festivalbar, quando 'rubò' un lecca lecca dalla bocca di un'urlante giovane, emozionata dal vederlo tanto vicino. Entrato nel Guinnes World Record per aver venduto 1.6 milioni di biglietti in un solo giorno, inerenti il tour mondiale che ha preso il via nel 2006, continua a regalarsi il tutto esaurito. Williams è inoltre il cantante con più vittorie in assoluto ai Brit Awards, avendo quasi doppiato tutti gli altri in termini di statuette in bacheca. Per questo e non solo è stato nominato nel 2016 Brits Icon, riconoscimento toccato soltanto a Elton John e David Bowie in precedenza. Era uno dei protagonisti più ricchi di carisma dei Take That e col tempo la sua personalità ha avuto il sopravvento. Così nel 1996 ha dato il via alla sua carriera solista, per poi tornare brevemente nei Take That nel 2010. Ha all'attivo dieci album da solista ma soprattutto uno stile di vita costantemente al limite, anche se pare essere stato messo da parte negli ultimi anni. Ora la famiglia ha la precedenza su tutto, o così pare.

© Riproduzione Riservata.