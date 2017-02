SCORPION 3 / Anticipazioni puntata del 16 febbraio 2017: Walter si dichiara a Paige, ma... Al via la terza stagione con Elyes Gabel

SCORPION 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 16 FEBBRAIO 2017: LA SERIE - La prima serata di Rai 4 di oggi, giovedì 16 febbraio 2017, vivrà il debutto di Scorpion 3, in prima Tv assoluta. Il celebre team di nerd e cervelloni ritornerà con i primi tre episodi di questa nuova avventura, intitolati "Civil War", "More Civil War" e "It Isn't the Fall That Kills You". La banda di geniacci al soldo della Homelan Security, ritornerà sotto la guida dell'agente Gallo, interpretato da Robert Patrick, per portare a termine nuove missioni. Ovviamente l'attenzione maggiore dei fan è diretta verso la relazione fra il protagonista, interpretato da Elyes Gabel, e Paige, ovvero Katharine McPhee. Sono ormai tre stagioni che il super genio e la brillante mamma si corteggiano, si scrutano, fanno grandi passi in avanti, per poi precipitare di nuovo indietro. La terza stagione della serie Tv ci promette tuttavia nuovi risvolti su questo fronte. Nel finale precedente, Walter ha infatti finalmente ammesso i suoi sentimenti per la bella e giovane donna, mentre quest'ultima era invece già a braccetto con la sua ultima fiamma, Tim. La nuova trama, come ha rivelato al San Diego Comic-Con il produttore esecutivo, Nichals Wotton, ripartirà tre ore più tardi del finale precedente. Vedremo quindi Walter partire per Tahoe, meta di destinazione di Paige e Tim e come reagirà la donna quando scoprirà quali sono i sentimenti che lo scienziato nutre nei suoi confronti. "Di sicuro è uno shock", ha rivelato la McPhee, anche se alla fine il suo personaggio ha fatto di tutto per ricominciare una nuova vita. Ci sarà spazio anche per approfondire la rivelazione che, in modo del tutto inaspettato, Happy ci ha donato sempre nel finale del secondo capitolo. Il personaggio dietro cui troviamo il volto dell'attrice Jadyn Wong, ha confessato di essere già sposata. Questo vorrà dire l'arrivo di un nuovo personaggio nello show?

SCORPION 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 1 "CIVIL WAR" - Quando i loro problemi personali non trovano una via di soluzione con Happy e Paige, Toby, Walter ed il resto del team mettono i loro progetti in pausa mentre lavorano per conto della Marina Militare. Due aerei da combatimento hanno perso il controllo a causa di un attacco hacker avvenuto mentre il velivolo si trovava al di sopra di Los Angeles. Gli hacker riescono anche a violare i sistemi di sicurezza di quattro cacciotorpedinieri americani ed a posizionare le navi al di fuori delle metropoli, pronto a sparare i missili. Queesto costringe i militari americani a mantenere a terra tutti gli aerei e spegnere i silos dei misssili nucleari, lasciando il Paese senza alcun tipo di difesa. Happy e Toby riescono alla fine a riprendere con successo il controllo degli aerei, mentre Paige e Walter riescono a localizzare l'hacker. Nel frattempo, Sylvester, Gallo e Tim si spostano fino a Sofia, in Bulgaria, per trovare gli hacker, dove il matematico riesce a mettere in mostra le proprie abilità di conteggio delle carte.

SCORPION 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 2 "MORE CIVIL WAR" - Non appena Sylvester riesce ad attirare l'attenzione di un pericoloso criminale, il matematico è costretto ad aiutarlo a recuperare un debito milionario da un rivale cinese. In cambio otterrà il luogo in cui si nascondono gli hacker. Intanto, il resto della Scorpion guadagnano un punto di vantaggio contro i nemici, ma scoprono che gli hacker sono riusciti a prendere il controllo di un sottomarino nucleare. Cercano quindi di usarei magneti per disturbare il segnale, ma ci sono pochi secondi perché possano mettere in atto il tutto. Cabe e Tim cadono invece in una trappola, riuscendo alla fine a trovare la base segreta degli hacker. Non appena il boss scopre la verità su Sly, decide di ucciderlo, ma il matematico riesce a fuggire.

SCORPION 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 3 "IT ISN'T THE FALL THAT KILLS YOU" - Il magnate della tecnologia Richard Elia richiede di nuovo l'aiuto della Scorpion per avere un supporto il lancio spaziale che la sua azienda sta per effettuare. La scadenza voluta dalla NASA incombe e secondo Walter alcuni componenti potrebbero essere instabili. Mentre cerca di lavorare sul razzo, un fulmine lo spedisce in orbita ed a causi di alcuni malunfunzionamenti interni, tra cui la bassa concentrazione di ossigeno, gli provocano delle allucinazioni su Paige. A meno di 30 minuti dall'esaurimento dell'ossigeno, la squadra cerca di attuare un piano per poterlo salvare, ma dovranno chiedere l'aiuto dell'agenzia spaziale russa.

