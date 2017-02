SHAMELESS 7 / Anticipazioni puntata 16 febbraio 2017: Ian e Trevor finalmente una coppia?

SHAMELESS 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 16 febbraio 2017, Premium Stories trasmetterà un nuovo episodio di Shameless 7, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "Non avrai mai un pollo in tutta la tua vita". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la scorsa settimana: Debbie (Emma Kenney) è in subbuglio a causa della visita dei servizi sociali, perché teme che le portino via la bambina. Lip (Jeremy Allen White) la tranquillizza, ma la ragazza nel frattempo si è trasferita a casa di Neil (Zack Pearlman), con cui crede di poter fingere di avere una famiglia. Anche Sierra (Ruby Modine) non vede di buon occhio la loro relazione, menre Yvon (Pasha D. Lychnikoff) prosegue a mandare avanti il bar a modo suo, provocando diverse tensioni interne al trio. Grazie ad un evento casuale, Kev (Steve Howey) sorprende Yvon a letto con Svetlana (Isidora Goreshter) e ne rimane sconvolto, come V (Shanola Hampton), che finisce per credere che si sia trattato di uno stupro. Trevor (Elliot Fletcher) invece scopre che Ian (Cameron Monaghan) ha ancora qualche difficoltà a rapportarsi con lui, mentre Frank (William H. Macy) continua a ricevere regali dalle associazioni benefiche, per poi rivenderli. Si trattiene però anche una parte dei soldi di nascosto dalla sua nuova famiglia. Intanto, Lip (Jeremy Allen White) prova ad entrare nel sistema della società in cui lavora e realizza che non hanno individuato il suo attacco. Vi spinge infine Kev a parlare con Svetlana di quanto ha visto, ma scopre che in realtà Yvon è il marito e non il padre della donna. Dopo aver scoperto che l'anziana della lavanderia ha ricevuto delle altre pressioni, le propone di vendele il locale e le offre in cambio di rimanere nel suo appartamento al piano superiore. Carl (Ethan Cutkosky) invece ha modo di incontrare di nuovo Dominique (Jaylen Barron), che manifesta un forte dispiacere nel sapere che andrà via e quindi Lip decide di organizzargli una festa. Quella sera, Debbie invita i fratelli a cena e ne approfitta per annunciare che sposerà Neil, sicura che nessuna potrà mai essere meglio di lei. Nello stesso momento, il finto Carl si accorge che Frank si trattiene più soldi del dovuto e solleva il malcontento, ma Gallagher risolve le cose all'istante. Temendo che Sierra stia prendendo troppo serialmente il loro rapporto, Lip decide di parlarle apertamente, ma finisce solo per rovinare il loro rapporto. Nel frattempo, Debbie chiede il consenso del padre per le nozze, ma Frank rifiuta perché preferirebbe si sposasse con un ultraottantenne senza vincoli. Dopo aver fatto tanto, i due titolari della società in cui lavora Lip vengono arrestati definitivamente dall'FBI, mentre Debbie riceve il consenso da Fiona (Emmy Rossum) per le nozze. Subito dopo, la sorella viene invece informata che ha ottenuto il prestito.

SHAMELESS 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 16 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 6 "NON AVRAI MAI UN POLLO IN TUTTA LA TUA VITA" - Mentre attende il verdetto dei servizi sociali, Debbie crea un elenco di cose da fare, fra cui smettere di andare a scuola. Più tardi nella notte, Lei e Neil si impegnano per avere un appuntamento, mentre Lip ha una notte movimentata con Sierra tra cui aiutarla a trovare il suo bimbo Lucas, in seguito alla negligenza del padre. Il ragazzo riceve anche delle notizie dal Professore Youens, che gli rivela che l'università locale ha concessso la sua richiesta di appello riguardo a quanto è successo con Helene. Fiona invece inizia a nutrire dei ripensamenti riguardo all'investimento in lavanderia, ma è determinata a non fallire. Liam ha difficoltà ad iniziare la prima elementare, dopo che la scuola pubblica viene chiusa a causa delle iscrizioni. Decide di chiedere aiuto a Frank perché possa farlo entrare in una nuova scuola privata, dopo aver impressionato in modo positivo l'istituto durante una riunione scolastica. Frank tenta invece di dare fuoco al nuovo centro per i senzatetto, per vendicarsi di quanto ha subito, mentre Ian e Trevor decidono finalmente di fare un passo importante per la loro relazione.

© Riproduzione Riservata.