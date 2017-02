STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Anche se è Amore non si vede, Transporter Extreme e Colpevole d'innocenza (giovedì)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 16 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, giovedì 16 febbraio 2017, nel palinsesto Mediaset saranno previsti programmi e film di vario genere che passeranno dal comico al drammatico, senza dimenticare l'azione, il thriller ed il poliziesco. Il pubblico di telespettatori può assistere alla comicità della coppia di attori comici Salvatore Ficarra e Valentino Picone con la loro commedia Anche se è amore non si vede su Canale 5 ed il film d'azione Transporter Extreme in onda su Italia Uno, che vede protagonisti gli attori Alessandro Gassman e Jason Statham. Mentre Rete Quattro manda in onda il film Colpevole d'innocenza, questo per quanto riguarda le prime tre reti Mediaset. Ma adesso passiamo al dettaglio della programmazione.

Canale 5 si dedica alla commedia Anche se è amore non si vede in cui Salvo e Valentino si occupano di organizzare gite per Torino sui bus inglesi. In seconda serata andrà in onda L'intervista, il nuovo talk show condotto da Maurizio Costanzo in cui i vip si raccontano. Su Italia Uno è un giovedì d'azione che vedrà in onda la pellicola Transporter Extreme. La storia narra di Frank Martin incaricato di occuparsi di Jack Billings, figlio di un noto membro della squadra antidroga di Miami. Ad un certo punto Jack viene rapito e gli iniettano un virus letale e Martin farà una corsa contro il tempo per salvarlo. A seguire ci sarà il film The Island con Ewan Mcgregor e Scarlett Johansson. Dopo una catastrofe, i sopravvissuti vivono sotto sorveglianza e tutti vorranno cercare un modo per andare a vivere sull'isola rimasta intatta. Su Rete Quattro verrà trasmesso il film thriller Colpevole d'innocenza, dove una giovane donna viene messa in prigione con l'accusa di aver ucciso il marito. La donna però, dopo aver capito che tutto è stato opera del marito, riesce a farsi liberare e a mettere la polizia sulle traccie del marito stesso. In seconda serata ci sarà spazio per il poliziesco con il film Side Effects di Steven Soderbergh. La trama racconta la storia di una donna che in preda alla depressione uccide suo marito. Nonostante l'infermità mentale per la donna ci saranno una lunga serie di problemi da affrontare. Su La5 andrà in onda la commedia Prom - Ballo di fine anno, dove la studentessa modello sarà alle prese con la preparazione del ballo aiutata dallo studente più ribelle. La serata su Mediaset Extra sarà dedicata al reality de L'isola dei famosi ed il percorso che stanno svolgendo i naufraghi. Per il ciclo sguardo di donna su Iris verrà trasmessa la commedia Striptease, dove una segretaria dell'FBI (Demi Moore) viene licenziata e le tolgono l'affidamento della figlia. Su Italia 2 ci sarà la commedia I 2 soliti idioti di Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio. Su Top Crime andranno in onda due episodi della serie americana Bones, mentre su Boing l'appuntamento fisso con la fiction per i ragazzi The next step.