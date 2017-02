STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Un passo dal cielo, Aldo, Giovanni e Giacomo Live on Stage e Mi manda Raitre (giovedì, 16 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 16 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, giovedì 16 febbraio 2017, la programmazione delle reti Rai è stata curata nei dettagli per assicurate ai telespettatori una vasta scelta di proposte che variano dai telefilm ai programmi di attualità e allo spettacolo teatrale. Infatti, le prime tre emittenti si occuperanno di mandare in onda Un passo dal cielo, Aldo, Giovanni e Giacomo Live on Stage e Mi manda RaiTre. Mentre sul resto dei canali i programmi che andranno in onda film d'azione, drammatici e un programma culturale. Ma adesso vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Su Rai Uno, in prima serata, ci sarà l'episodio Oltre l'infinito della fiction Un passo dal cielo. Nella puntata, Vincenzo litigherà con la moglie, quando scoprirà che la donna sta per compiere un viaggio all'estero con il rapper Fedez. Rai Uno manderà in onda alle 23.50 TG1-60 secondi, in cui il telespettatore sarà aggiornato sulle ultime notizie che riguardano l'Italia e il mondo. Su Rai Due, verrà trasmessa in prima serata la rappresentazione teatrale di Aldo, Giovanni e Giacomo, in cui si susseguiranno diversi sketch comici, che saranno unici e porteranno molta allegria. Rai Due poi proietterà alle 23.30 Night Tabloid, un'interessante rubrica, in cui si parlerà delle tecnologie di ultima generazione e del loro impatto sulla realtà. Su Rai Tre, in prima serata, ci sarà la trasmissione d'attualità Mi manda Raitre, in cui i protagonisti saranno i cittadini italiani, che sono stati truffati e che hanno subito delle ingiustizie nel mondo del lavoro. A seguire ci sarà alle 00.10 TG Regione, un telegiornale molto interessante. Rai 4, manderà in onda alle 21.05 un nuovo episodio del telefilm Scorpion, un ragazzo, che sa usare molto bene i computer, troverà lavoro presso il governo degli Stati Uniti d'America. Il giovane avrà il compito di sventare determinati attacchi terroristici, facendo arrestare i colpevoli. Su Rai 5 ci sarà alle 21.15 un bellissimo concerto, in cui si esibirà la bravissima musicista Beatrice Rana e il famoso maestro Lahav Shani. Rai Movie sarà lieta di mandare in onda alle ore 21.20 il lungometraggio drammatico Anni Felici. Nella pellicola un ragazzo di nome Guido, che ama profondamente la sua giovane sposa, dovrà affrontare delle serie difficoltà economiche legate al suo lavoro. Dopo un pò di tempo, l'uomo diventerà un artista famoso e renderà felice la sua famiglia. Rai Premium trasmetterà in prima serata la fiction Il commissario Rex, in cui un giovane poliziotto cercherà di risolvere dei casi di cronaca nera, aiutato dal suo pastore tedesco.