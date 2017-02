STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: The Americans, Profiling e Mad Men (giovedì, 16 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 16 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, giovedì 16 febbraio 2017, la piattaforma satellitare di Sky ha preparato per i suoi abbonati degli interessanti programmi, come serie tv thriller, ambientate nel periodo della guerra fredda tra America e Russia, telefilm crime e drammatici, che si sono aggiudicati riconoscimenti importanti come il Glolden Globe. Sui canali di quest'emittente televisiva, giovedì sera, ci saranno anche film drammatici, che parleranno di una bella amicizia tra due bambini, reality, in cui i protagonisti si sfideranno in cucina e pellicole d'animazione, che divertiranno parecchio soprattutto i più giovani. Verrà trasmesso pure un lungometraggio sulla vita del famosissimo ciclista Lance Armstrong, che sarà probabilmente il film più seguito tra tutte le trasmissioni. Ma ecco nel dettaglio la programmazione della serata.

Su Fox ci sarà in prima serata un nuovo appuntamento con la serie tv thriller The Americans. Nella puntata Paige, dopo tante difficoltà, riuscirà a fare pace con la madre. Fox Crime proietterà alle 21.05 l'episodio Ripartire del telefilm Profiling. Nella puntata Ripartire, Adele dovrà affrontare una seria problematica, in quanto sua sorella è stata rapita da alcuni sconosciuti. Sky Atlantic, avrà il piacere di mandare in onda alle 21.15 il programma Mad Men. Nella puntata della serie, Lane riceverà la visita del padre e Betty dovrà rispondere ad alcune domande, che riguarderanno la vita di Don. Su Fox Life, in prima serata, ci sarà il telefilm giudiziario Convinction. Nell'episodio di giovedì, Hayes scoprirà di aver fatto un pasticcio, in quanto ha rilasciato un'intervista, che non farà felice la madre. Su Sky Uno andrà in onda alle 21.15 un nuovo appuntamento con Masterchef Italia. Nella puntata, alcuni giovani chef potranno essere eliminati e potranno lasciare per sempre la trasmissione. Sky Cinema 1 proietterà in prima serata alle 21.15 il lungometraggio The Program. Il film ripercorrerà il periodo d'ombra e di luce della vita di un ciclista molto conosciuto, che finirà per cadere nella trappola del doping. Su Sky Cinema Hits ci sarà alle 21.15 la pellicola d'animazione Pixels. Nel film, una razza aliena cercherà di utilizzare i videogiochi per addestrare alla guerra. Su Sky Cinerma Family verrà mandato in onda il lungometraggio Ember-Il mistero della città di luce, in cui due giovani ragazzi tenteranno di risolvere il problema della loro cittadina, costretta a stare sempre al buio. Su Sky Cinema Passion, si potrà vedere alle ore 21.00 il film drammatico, So che ci sei, in cui un bambino, di nome Jack, si farà male giocando e finirà in ospedale. Durante il suo ricovero, il piccolo farà amicizia con un altro malato. Sky Cinema Max trasmetterà in prima serata la pellicola Saw-L'enigmista, in cui un serial killer compirà numerosi omicidi.