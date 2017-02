STEFANO DE MARTINO/ News: il ballerino sbarca a C’è posta per te come postino, ecco chi ci sarà con lui (oggi, 16 febbraio 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO SBARCA A C’È POSTA PER TE COME POSTINO, VIDEO (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Grandi novità in vista per i fans di Stefano De Martino: il ballerino, al momento, è impegnatissimo nei day-time e nelle registrazioni pomeridiane di Amici di Maria De Filippi, ma c’è un’altra occasione all’orizzonte che lo vede alla corte di Queen Mary, reduce dal Festival di Sanremo 2017. E non si tratta di un nuovo ruolo del talent, ma di un’ospitata all’interno del programma che lo scorso weekend ha lasciato ‘orfani’ i telespettatori di Canale 5: C’è posta per te. Sulla pagina di WittyTV è stato infatti condiviso il video promo della prossima puntata del people show (in programma il 18 febbraio) e tra tutti i nomi spunta anche quello di Stefano De Martino. Attenzione, però, che il ballerino non sarà affatto solo: insieme a lui ci saranno il volto di Che tempo che fa, donna irriverente e simpaticissima, Luciana Littizzetto; l’amatissimo conduttore Gerry Scotti, la cantante Alessandra Amoroso e l’attore - famoso a livello internazionale - Bradley Cooper. Tutti nei panni di postini improvvisati. Ci saranno certo scintille e una buona dose di emozioni, chi non si perderà Stefano De Martino sul piccolo schermo? Clicca qui per vedere il video promo da WittyTv dove viene annunciata la sua partecipazione.

© Riproduzione Riservata.