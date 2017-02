SONIA LORENZINI HA SCELTO EMANUELE MAUTI / Uomini e Donne, pioggia di critiche per la tronista (Oggi, 16 febbraio 2017)

SONIA LORENZINI HA SCELTO EMANUELE MAUTI, UOMINI E DONNE: PIOGGIA DI CRITICHE PER LA TRONISTA – Sonia Lorenzini ha chiuso la sua avventura sul trono di Uomini e Donne scegliendo il pallanuotista Emanuele Mauti. La scelta dell’ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo, però, ha scatenato accese critiche, I fans di Uomini e Donne, infatti, non credono alla buona fede di Sonia e sono sicuri che abbia scelto Emanuele solo per salvare la faccia. La Lorenzini, infatti, ha ammesso di aver avuto contatti con Federico Piccinato come ha sempre sostenuto Mario Serpa. La pagina Facebook di Sonia è stata così letteralmente presa d’assalto dai fans che le stanno riservando pesantissime critiche. “Ha scelto Emanuele solo per non scegliere Federico e fare una brutta figura, e cioè che era come diceva Mario che si conoscevano già!!!! Bella astuta questa Sonia”, “Aspetta... 1 2 3 ahahhahahahhahhhhhh un grande applauso per la persona più sincera e vera di questo mondo”, “falsissima”, “Ha criticato Claudio ma perché non si guarda lei, aveva le spalle al muro ormai”, scrivono i fans. Cliccate qui per leggere tutto.

SONIA LORENZINI HA SCELTO EMANUELE MAUTI, UOMINI E DONNE: PETALI ROSSI SULLA NUOVA COPPIA – Sonia Lorenzini ha scelto a sorpresa il pallanuotista Emanuele Mauti. Con un clamoroso colpo di scena, la tronista ha ribaltato le carte in tavola lasciando il programma di Maria De Filippi, a poche settimane dall’inizio del suo trono con l’amore. La registrazione che ha portato alla scelta di Sonia Lorenzini ha regalato clamorosi colpi di scena. Tutto è iniziato con la famosa segnalazione di Mario Serpa. Sonia, dopo essere finita nell’occhio del ciclone, ha ammesso di aver sentito Federico prima del suo arrivo in trasmissione ma di non aver mai avuto un accordo con lui. Da parte sua, Federico Piccinato ha dichiarato di aver inviato due messaggi a Sonia dicendole di andare avanti nel suo percorso ma che a lui avrebbe fatto piacere conoscerla. Un’ammissione di colpa che ha scatenato accese reazioni in studio. Jack Vanore e Gianni Sperti hanno accusato Federico di essere una persona falsa mentre Mario Serpa ha puntato il dito contro Sonia, rea di averlo descritto come una persona cattiva. La Lorenzini ha così spiegato di aver reagito in quel modo perché non si è mai accordata con Federico. La verità, tuttavia, fa perdere la testa a Emanuele che, stanco della situazione, lascia lo studio inseguito da Sonia. Il corteggiatore si spinge dove le telecamere non possono arrivare impedendo così al pubblico di ascoltare la conversazione tra Emanuele e Sonia. Quest’ultima, poi, rientra in studio e dichiara di aver troppa paura di perdere Emanuele. Annuncia così il suo addio al trono ma, a sorpresa, Emanuele arriva alle sue spalle. Sonia lo abbraccia e lo bacia con passione e sulla nuova coppia di Uomini e Donne possono scendere i petali rossi. Cliccate qui per vedere la prima foto della coppia.

