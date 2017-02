Striscia la notizia/ Nomadi e Cugini di Campagna raccontati da Rajae Bezzaz: quali altri servizi ci saranno oggi, 16 febbraio 2017?

STRISCIA LA NOTIZIA, VIDEO: NOMADI E CUGINI DI CAMPAGNA RACCONTATI DA RAJAE BEZZAZ (oggi, 16 febbraio) - Stasera nel prime time di Canale 5 andrà in onda il tg satirico condotto da Ficarra e Picone Striscia la Notizia. Tra i tanti servizi mandati in onda ci sarà anche quello della solita Rajae Bezzaz che ha dimostrato di essere sempre molto ironica e proprio in linea con le guide editoriali del programma ideato nel 1988 da Antonio Ricci. In un video pubblicato sulla sua pagina di Instagram direttamente da Reggio Calabria Rajae Bezzaz sottolinea: "Dalla punta dello stivale continueremo a parlare dei Nomadi, ma lo dico anche a quelli a cui piacciono i Cugini di Campagna", clicca qui per il video e per i commenti dei follower. Sarà sicuramente interessante seguire Striscia la Notizia perchè ci saranno anche altri servizi molto importanti per fare luce su eventi accaduti negli scorsi giorni nel nostro paese. Appuntamento fissato quindi nel preserale su Canale 5 con tanti servizi e la comicità dei conduttori.

STRISCIA LA NOTIZIA, OLTRE 6 MILIONI DI SPETTATORI IERI: COSA ACCADRÀ STASERA? (oggi, 16 febbraio) - Torna stasera l'appuntamento con Striscia la Notizia tg satirico ideato da Antonio Ricci programma del pre serae di Canale 5. Il programma ha riscosso un grandissimo successo ancora ieri sera diventando ancora una volta il programma più visto del prime time con oltre sei milioni di telespettatori. La media è di quattro milioni e settecentomila spettatori con il 17.68% di share. Il picco di oltre sei milioni, 6.239.000, è stato raggiunto attorno alle ore 21.24 con uno share del 22.97% che ha toccato il 24.77% per il target tra i 15 e i 64 anni. Torna l'appuntamento consueto con Striscia la Notizia stasera con ancora protagonisti alla conduzione i due comici Ficarra e Picone. Staremo a vedere quali servizi verranno mandati in onda e chi saranno i protagonisti di questi, sicuramente sarà molto interessante come al solito seguire la satira di un programma che ha fatto ormai la storia della televisione italiana.

