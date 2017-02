TEMPTATION ISLAND / Emanuele D'Avanzo e Alessandra De Angelis saranno genitori: arriva il commovente annuncio

TEMPTATION ISLAND, Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo diventeranno genitori: il commovente annuncio su Instagram - È ufficiale Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo saranno presto genitori. Abbiamo conosciuto la coppia napoletana nel corso della seconda edizione di Temptation Island e lì, dopo numerosi alti e bassi durante i quali Emanuele si è molto avvicinato alla bella Fabiola Palumbo, i due hanno deciso di uscire insieme, nonostante le preoccupazioni di Alessandra. Da quel giorno le cose sono notevolmente cambiate, perchè non solo Alessandra ed Emanuele si sono sposati proprio alcuni mesi fa, ma oggi finalmente sappiamo con certezza che la coppia aspetta il loro primo figlio. Lo ha annunciato con una certa delicatezza la bella Alessandra in uno scatto postato su Instagram dove spunta un hashtag abbastanza eloquente "Io, tu e fagiolino", scrive infatti la De Angelis; oggi però è Emanuele a decidere di rompere il silenzio e, con un lungo e commovente messaggio, annunciare il lietissimo evento.

TEMPTATION ISLAND, Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo diventeranno genitori: l'annuncio atteso dai fan - "Ci sono emozioni che non si possono spiegare ... quando ho visto quel cuoricino pulsare ho capito cosa vuol dire essere padre - esordisce Emanuele D'Avanzo sul suo profilo Instagram, dove ancora scrive - precisamente da quel momento mi è cambiata la vita non vedo l'ora di poterlo/a abbracciare e coccolare proteggerlo/a da tutto e da tutti ...papà e mamma ti stanno aspettando ..ti amiamo già alla follia....ci vediamo presto amore di papà .P.s. Avremmo preferito aspettare ,perché i primi mesi sono molto delicati, ma è stato inevitabile per noi dato il vostro affetto,rendervi partecipi di quest'immensa gioia". Un'emozione davvero indescrivibile per Emanuele D'Avanzo e Alessandra De Angelis: la coppia, che qualcuno aveva dato per "finita" nel corso dell'avventura a Temptation Island, non solo è ancora innamoratissima, tanto da convolare a nozze, ma preso diventerà un vera e propria famiglia con l'arrivo del loro primo figlio. Non ci resta che far loro i migliori auguri.

