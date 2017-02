THE AMERICANS 4 / Anticipazioni puntata 16 febbraio 2017: Stan è ad un solo passo da Philip

THE AMERICANS 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 16 febbraio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Americans 4, in prima Tv assoluta. Sarà il 12°, dal titolo "Legittima difesa". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la scorsa settimana: il pastore Tim (Kelly AuCoin) decide di fare ammenda per quanto fatto dalla moglie, manifestando il proprio dispiacere ai Jennings. Più tardi, Gabriel (Frank Langella) informa Elizabeth (Keri Russell) che l'operazione Patti può rallentare, in modo che la pressione sia inferiore. La spia incontra quindi Don (Rob Yang) e gli rivela di aver scoperto di essere incinta, sapendo che le avrebbe richiesto di sbarazzarsene. Intanto, Stan (Noah Emmerich) rivela a Philip (Matthew Rhys) che cos'è successo a Gaad (Richard Thomas), incidente attribuito ad una rapina e che lui invece collega al KGB, anche se non si spiega il motivo. L'agente è convinto che le spie russe siano in grado di compiere delle atrocità e le sue parole smuovono in qualche modo l'amico. Philip collega questa cosa ad un dettaglio che ha inserito nel suo rapporto riguardo alla vacanza che avrebbe fatto Gaad. Elizabeth raggiunge in seguito il Pastore Tim e gli rivela di essersi sentita a pezzi quando la moglie li ha accusati di essere responsabili della sua scomparsa. Quella notte, Stan incontra Oleg (Costa Ronin) per l'ultima volta e gli confessa che i piani alti dell'agenzia governativa premono per ottenere informazioni dai loro incontri, anche se volesse dire sfruttare le persone che lo circondano. Temendo che possa arrivare a fargli del male, ma consapevole che è il KGB ad aver ucciso Gaad ed il suo ex partner, decide di terminare i loro incontri. Una delle sere successive, i Jenning invitano il Pastore Tim ed Alice (Suzy Jane Hunt) a cena e Stan si presenta all'improvviso alla porta. Henry (Keidrich Sellati) lo invita a rimanere, creando una situazione di grande imbarazzo. Con la scusa che la finta Patti si è suicidata per via dell'aborto, Philip si spaccia per il fratello ed impone a Don di dargli un quantitativo di soldi. Gabriel (Frank Langella) e Theresa (Marceline Hugot) invece rimangono sul posto per piazzare le cimici nell'ufficio. Nello stesso momento, Elizabeth confida al Pastore di sentirsi in bilico perché sa la verità sulla sua famiglia. Nel frattempo, Aderholt (Brandon J. Dirden) viene attirato da una nota su un rapporto, collegata con un precedente guasto alla macchina della posta. Scopre infatti che la moglie del proprietario è morta per cause naturali e riferisce tutto a Stan, che inizia a collegare. Quella sera, mentre si incamminano verso la macchina, Elizabeth e Paige vengono avvicinati da due barboni che iniziano a chiedere soldi. Quando uno di questi fa cenno a molestare la ragazza, Elizabeth lo uccide in pochi istanti ed infine trascina la figlia lontano dal posto il più in fretta possibile.

THE AMERICANS 4 ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 12 "LEGITTIMA DIFESA" - Paige è ancora scossa per aver visto la madre uccidere il rapinatore e chiede ogni particolare ad Elizabeth, sul suo stato d'animo, ciò che ha sentito in quel momento. Nel frattempo, William riferisce a Philips di credere di star facendo qualcosa di moralmente sbagliato nel rubare armi biologiche. Tatiana invece rivela a Oleg di essere sul punto di spostarsi verso Nairobi e gli offre la possibilità di diventare il suo vice. Anche se allettato, il russo decide tuttavia di rifiutare. Più tardi, Aderholt trova la cimice, mentre Paige cerca di sedurre Matthew per ottenere delle informazioni sul lavoro del padre. Oleg informa in seguito Stan sulla missione dei russi riguardo alle armi biologiche, mentre Gabriel cerca di convincere William a non cedere alle sue emozioni e rimanere fedele al suo Paese. Quando Paige riferisce ai genitori di aver baciato Matthew, i Jennings disapprovano apertamente la sua scelta, ma la figlia inizia a fare le ricerche sulla loro missione segreta. Ore dopo, Stan e l'FBI organizzano l'arresto di William.

© Riproduzione Riservata.