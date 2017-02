THE GOLDBERGS 3/ Anticipazioni puntata 16 febbraio 2017: Adam alla conquista di una nuova ragazza

THE GOLDBERGS 3, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella prima serata di oggi, giovedì 16 febbraio 2017, Joi trasmetterà due nuovi episodi di The Goldbergs 3, in prima Tv assoluta. Saranno ll'19° ed il 20°, dal titolo "Un mondo pieno di magia" e "Dungeons & Dragon è qui la sfida". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco cosa è successo la settimana scorsa: gli anni '80 e il mito di Dirty Dancing, a cui ovviamente Bev (Wendi McLendon-Covey) non è immune. Adora talmente tanto quel film da conoscere ogni parola ed aver acquistato una videocassetta da 90 dollari. La sua passione per quei balli proibiti viene trasmessa anche ad Erica (Hayley Orrantia) che, a quel punto, decide di organizzare il ballo della scuola su quella tematica. Il Preside Ball (Stephen Tobolowsky) ovviamente non è d'accordo, ma prima che Bev possa intromettersi in questo nuovo aspetto, Erica decide di mettere in atto tutto ciò che ha imparato sull'arte manipolatoria della madre. Intanto, Barry è convinto di dover impedire che la madre e la sorella mettano in secondo piano Footloose, mentre Pops (George Segal) cerca di convincere Murray (Jeff Garlin) a provare a ballare per esaudire un antico sogno della moglie. Nonostante le reticenze, Murray ssi riprende mentre balla, ma si rivela un disastro. Erica invece scopre che Bev ha cambiato idea sul ballo ed ha cercato di sabotarla alle sue spalle, ma alla fine realizza di aver sbagliato e ritorna sui suoi passi. Adam (Sean Giambrone) è un patito di musica ed audiocassette, ma negli anni '80 servivono molti soldi per poter avere una nutrite audioteca. Dave Kim (Kenny Ridwan) sembra tuttavia aver trovato un modo infallibile, acquistare a solo 1 centesimo 12 audiocassette dalla Columbia House, non curandosi delle clausole contrattuali scritte in piccolo. Adam decide di fare altrettanto sfruttando un nome falso e coinvolgendo la sorella nella truffa, ma Erica rifiuta. La madre infatti è sempre stata convinta che sia una peste e non la lascia in pace. Così Adam fa tutto da solo, aumentando il livello del pericolo sempre di più. Non appena arriva l'ennesima consegna a casa, Bev scopre l'inganno, ma attribuisce la responsabilità ad Erica. Anche quando Pops fa a sua volta una richiesta di audiocassette a suo nome, Bev continua a dare la colpa alla figlia. Erica invece, stufa di essere sempre giudicata male dalla madre, decide di cedere al fascino del taccheggio, mentre Barry cerca l'aiuto di Murray per fare colpo su Bill (), ma finisce per combinare sempre guai.

THE GOLDBERGS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 16 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 19 "UN MONDO PIENO DI MAGIA" - Dopo diverse settimane di vita da single, Adam decide che è arrivato il momento per trovarsi una nuova ragazza, ma nota di non riuscire a fare colpo su nessuna. In quel periodo David Copperfield mostra all'America diversi numeri di magia e non appena vede uno dei suoi ultimi spettacoli, Adam capisce che la magia potrebbe risolvere il suo problema con le ragazze. Decide quindi di organizzare un incontro in cui si esibirà su alcuni trucchi. Intanto, Barry entra in crisi perché è arrivato il momento di scegliere che cosa fare dei suoi studi e nota che tutti gli amici e gli JTP hanno già le idee chiare. Quale college scegliere?

THE GOLDBERGS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 16 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 20 "DUNGEONS & DRAGON E' QUI LA SFIDA" - Adam ed i suoi amici sono stufi di essere sempre gli ultimi scelti nell'ora di ginnastica, nel momento della creazione delle squadre. Convinto che sia uno specchio del loro futuro in società, Adam convince il coach Mallor ad invertire i ruoli ed a permettere che per una volta sia lui a scegliere le squadre. Non appena avuto il ruolo, una strana sete di potere si impossessa del ragazzino e lo spinge a snobbare i propri amici a favore dei compagni più atletici. Nel frattempo, Erica ha qualche difficoltà a convincere la madre a lasciarla andare in un college distante da casa, mentre Murray non vede l'ora che qualcuno dei suoi figli lasci finalmente l'ala protettiva della famiglia. I ruoli si invertiranno quando Bev realizzerà che sta infrangendo i sogni della figlia e Murray quando diventerà consapevole che potrebbe perdere la sua nocciolina per sempre.

© Riproduzione Riservata.