THE ORIGINALS 3 / Anticipazioni puntata 16 febbraio 2017: chi siederà al trono della Strige, Elijah o Marcel?

THE ORIGINALS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella terza serata di oggi, giovedì 16 febbraio 2017, La5 trasmetterà un nuovo episodio di The Originals 3, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il nono dal titolo "Nel Regno dei Morti". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Aya (Tracy Ifeachor) diventa il leader della Strige, grazie alla fuoriuscita di scena di Tristan (Oliver Ackland). Crede tuttavia che alcuni vampiri siano in realtà dei traditori e chiede ad Ariana (Haley Ramm), una strega della sorellanza, di scoprire che cosa pensano realmente. Ognuno viene dotato di una carta dei tarocchi e Marcel (Charles Michael Davis) riesce a salvarsi. Ore dopo, Aya confessa ad Elijah (Daniel Gillies) di conoscere la soluzione dell'indovinello collegato alla profezia. Intanto, Josh (Steven Krueger) cerca di far accettare Davina (Danielle Campbell) dalle altre streghe, ma senza successo. Aya le chiede in seguito di entrare a far parte della Sorellanza e giurare fedeltà alla Strige, in cambio della formula per riportare in vita Kol (Nathaniel Buzolic). Cami (Leah Pipes) invece è ormai senza freno e mentre si trova in birreria viene avvicinata da Klaus (Joseph Morgan), che mette un freno alla sua volontà di soggiogare gli altri. Aya mostra invece ad Elijah il suo futuro grazie al potere di Teresa, ma le uniche visioni riguardano alcuni episodi atroci avvenuti nel passato. La strega gli rivela anche che l'arma citata nella profezia è un cavallo intagliato nella quercia bianca. Quella sera, Klaus cerca di istruire Cami sulle novità riguardo alla sua attuale natura, ma fallisce. Intanto, Hayley (Phoebe Tonkin) cerca in tutti i modi di convincere Cami a comportarsi in un certo modo, portandole ad esempio ciò che è accaduto al marito. Involontariamente, la mannara tocca un nervo scoperto della terapeuta, che a quel punto cede. Davina invece riesce a mettersi in contatto con Kol, che la mette in guadia sulla Strige, mentre cerca di sfuggire all'ira degli Antenati. In quel momento, Celeste (Raney Branch) ed altri degli stregoni maggiori attaccano il gruppo ed uccidono Josh, arrivato per difendere l'amica. Una volta saputo l'esito della profezia, Klaus intuisce che l'arma è un cavallo che lui stesso ha intagliato in passato per Rebekah (Claire Holt), non sapendo che l'oggetto si trova in realtà nelle mani di Cami. Una volta solo, Elijah raggiunge Ariana e la uccide per evitare che riveli a qualcuno ciò che ha visto nel suo passato.

THE ORIGINALS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 16 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 11 "NEL REGNO DEL MORTI" - Vince e Cami stringono un patto per recuperare gli oggetti magici di Padre Kieran, fra cui dovrebbe esserci anche l'arma per uccidere gli Originali. Klaus ha sottratto in precedenza gli oggetti allo stregone, ma accetta di restituirglieli in cambio della consegna del cavallo di quercia. L'Ibrido tuttavia decide all'ultimo momento di non mantenere la promessa e di consegnare solo la metà dei manufatti. Ritiene infatti che siano molto pericolosi e che Camille potrebbe morire nel tentativo di usarli. Nel frattempo, Davina scopre tutto sull'arma che uccide gli Originali grazie alla rievocazione dell'anima di Ariana, che incontra sul piano ancestrale. Anche Madison viene a sapere tutto quello che è successo e decide di raggiungere il cimitero in cui in quel momento sta avvenendo lo scambio con Klaus, per rubare l'arma a Cami. Non appena Davina è in grado di riprendersi, rivelerà alla vampira che in realtà Madison agisce sotto gli ordini di Aurora. Nel frattempo, Elijah decide di decicarsi maggiormente alla Strige, riprendendo le direttive di un tempo, in cui la Congrega era fiorente e potente. Per riuscire ad ottenere il controllo della Strige, l'Originale dovrà tuttavia partecipare ad una gara a giochi con gli altri pretendenti, fra cui anche Marcel, che ha intenzione di ottenere il ruolo per se stesso.

© Riproduzione Riservata.