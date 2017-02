THE VAMPIRE DIARIES 7 / Anticipazioni puntata 16 febbraio 2017: le gemelle "rubano" la magia a Caroline

THE VAMPIRE DIARIES 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, giovedì 16 febbraio 2017, La5 trasmetterà un nuovo episodio della serie The Vampire Diaries 7, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà l'11°, dal titolo "L'inferno sono gli altri". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Damon (Ian Somerhalder) si risveglia dal suo Inferno e realizza con orrore ciò che ha fatto. Si avventa verso Matt (Zach Roerig) e Bonnie (Kat Graham), nel tentativo di rianimarli grazie al proprio sangue. Caroline (Candice King) arriva in quel momento e lo tramortisce, relegandolo nelle segrete. Nel frattempo, Stefan (Paul Wesley) ha continue visioni in cui sia lui che il fratello si trovano nel profondo delle acque, in un limbo in cui si sente continuamente preoccupato per ciò che gli potrebbe succedere. Realizza che l'unica via d'uscita è lasciarlo definitivamente andare. Cerca in seguito di convincere Damon a lasciar perdere i propri propositi di vendetta, ma il fratello è convinto di essere ormai al di fuori del controllo della Pietra della Fenice. Più tardi, Tyler (Michael Trevino) ritorna a Mystic Falls per partecipare alle festa per la gravidanza di Caroline e fa accenno alla situazione di terrore in cui si trova la città. Damon scopre solo allora che durante la sua assenza, Julian (Todd Lasance) ha preso il controllo assiemee ai suoi seguaci. Il fratello lo accusa quindi di non essere in grado di risolvere i problemi, ma Stefan incarica subito Matt e Bonnie di uccidere gli adepti del vampiro per ripulire Mystic Falls. Il fratello rivela in seguito a Damon cosa ha dovuto vivere nel suo Inferno personale e di aver capito che la maggior parte dei suoi problemi è collegata alla sua presenza. Ammette anche di aver pensato ad un certo punto di potersi liberare di lui dando fuoco al suo corpo, mentre Damon nasconde il fatto di vedere Henry (Evan Gamble) ovunque. Una volta rintracciato Julian, Stefan ha la strana sensazione che Damon stia per compiere un'azione pericolosa. In quel momento, il fratello incontra Tyler, che per tutto quel tempo ha sorvegliato la bara in cui è sepolta Elena (Nina Dobrev). Tuttavia, non appena Damon apre la bara, trova Henry all'interno ad aspettarlo. Distrutto dalle eccessive pressioni, decide di dare fuoco all'involucro, realizzando troppo tardi che in realtà ha bruciato il corpo della sua fidanzata. Intanto, Nora rivela a Bonnie che la proprietaria della daga, la Cacciatrice, sta per arrivare per uccidere tutti quelli che hanno il marchio della Fenice. Alaric (Matthew Davis) confessa invece a Caroline di voler andare in un'altra città per assicurarsi che le figlie siano al sicuro. La vampira, dopo aver riflettuto qualche istante, decide di seguirlo a sua volta, convinta che la sua vita sia con le gemelle. Nel presente, Matt libera Caroline, seguendo il piano della Cacciatrice.

THE VAMPIRE DIARIES 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 11 "L' INFERNO SONO GLI ALTRI" - Caroline inizia a sentirsi sempre peggio, tanto che le sue braccia iniziano a seccarsi. Scopre più tardi che sono le gemelle, che stanno succhiando la magia dal suo corpo e che la condurranno presto verso la morte. Nel frattempo, Penny realizza che Mystic Falls è una tana di vampiri, mentre Nora, Mary Louise e Bonnie iniziano a cercare la Cacciatrice, nel tentativo di fermarla. Rayna invece le attacca per prima, ma Enzo arriva appena in tempo per salvare Bonnie ed uccidere la Cacciatrice. In realtà il vampiro sa benissimo che Rayna si incarnerà ancora una volta, ma fa parte del suo piano. Damon continua invece a dare la caccia a Julian, inasprendo ancora di più la rivalità con il suo nemico. Stefan tuttavia teme le conseguenze e chiede al fratello di interrompere, ma Damon è ormai senza freni, dato che senza Elena non ha più alcuna ragione di vivere. Nel presente, Matt libera Caroline e poi somministra la verbena a Stefan, che si trova ancora legato. Rayna si trova invece di fronte a Damon, a cui rivela di aver dato il veleno di mannaro.

