TRANSPORTER: EXTREM/ Su Italia 1 il film con Jason Statham e Kate Nauta

TRANSPORTER: EXTREME, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 16 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Transporter: extreme è il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 16 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola dal genere thriller e azione realizzata nel 2005 diretto da Louis Leterrier (Now you see me - I maghi del crimine, The incredible Hulk, Scontro tra titani) ed interpretata da Jason Statham (Professione Assassino, Mechanic: Resurrection, La rapina perfetta), Kate Nauta (Cambio di gioco, Nine miles down, Avalanche sharks) e Amber Valletta (Hitch - Lui sì che capisce le donne, Operazione spy sitter, Dead silence). Transporter: Extreme è il seguito del film Transporter, diretto nel 2002 da Corey Yuen. La saga di Frank Martin ha avuto anche un terzo capitolo, Transporter 3, diretto da Olivier Megaton nel 2008. Tutti i capitoli della trilogia sono stati scritti e prodotti da Luc Besson, produttore, regista, sceneggiatore e scrittore francese di grande fama sia in Europa che a Hollywood. Come sceneggiatore Besson ha lavorato a film di grande successo come Nikita, Leon, Arthur e il popolo dei Minimei e la quadrilogia di Taxxi, serie di film comici francesi. La trama del film nel dettaglio.

TRANSPORTER: EXTREME, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 16 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Frank Martin (Jason Statham) è un ex mercenario che ora lavora come autista per il ministro Billings (Matthew Modine) e sua moglie Audrey (Amber Valletta). Billings è un politico molto in vista per le sue politiche contro la droga, sta infatti cercando di far approvare delle leggi molto restrittive per punire duramente il traffico e l'uso di stupefacenti. Il compito principale di Frank è scortare a scuola, ogni mattina, il figlio della coppia. Una mattina però il piccolo viene rapito da una organizzazione criminale. Ovviamente il vero obiettivo è il padre senatore. Al bambino viene infatti iniettato un virus mortale ed estremamente contagioso, che si attiverà dopo poche ore causando la morte di tutta la famiglia Billings. Il piano dei rapitori è riuscire ad eliminare il ministro prima di un importante meeting sul commercio di droga che si svolgerà insieme ai rappresentanti di molte nazioni del Sud America. Toccherà a Frank intervenire per salvare la situazione e la famiglia.

