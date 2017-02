Tommaso Zorzi/ Rai, Mediaset, Mtv: il ricco prezzemolino è protetto dalla Luna... Berlusconi

Tommaso Zorzi, dal reality di MTV #Riccanza al Festival di Sanremo: tutto sul nuovo fenomeno televisivo - Lo abbiamo ben conosciuto #Riccanza il reality di MTV che ha avuto un grande riscontro nel pubblico, soprattutto più giovane, ma Tommaso Zorzi sta ormai diventando un vero e proprio fenomeno mediatico. Dal salotto di Barbara D'Urso al Festival di Sanremo, Tommaso Zorzi è sempre più un volto televisivo: ma chi è davvero questo giovane ragazzo dai look esuberanti? Tommaso ha 21 anni, si è da poco laureato in Economia e Commercio, da tempo ha stabilito la sua residenza a Londra. Ha deciso di prendersi qualche anno di pausa da lavoro e studio per fare delle esperienze, soprattutto televisive. Suo padre gestisce due agenzie pubblicitarie, negli anni precedenti ha rivestito anche la carica di Delegato del Teatro alla Scala di Milano.Un vero e proprio rampollo Tommaso Zorzi, che si è ultimamente trasferito a Milano per sviluppare qualche nuovo progetto, anche se non immediato vista la sua volontà di pensare, per ora, al presente e non al futuro.

Tommaso Zorzi, grande successo dopo #Riccanza: tutto ciò che c'è da sapere su di lui - In questo ultimo anno, Tommaso Zorzi è apparso in programmi di canali della piattaforma Sky passando per quelli di Mediaset finendo successivamente in Rai.Un grande successo per un ragazzo dal carattere estroso e particolarmente esuberante, come testimoniano i suoi particolari look. Un successo che, a quanto pare, non è affatto destinato a declinare ma, anzi, a crescere. Tommaso ha infatti a guidarlo un agente speciale, si tratta di Luna Berlusconi, figlia di Paolo Berlusconi, che oltre ad essere mamma è una produttrice di grande successo. È quindi certo che rivedremo Tommaso in nuovi appuntamenti televisivi e, sicuramente, nella seconda edizione di Riccanza, il reality di MTV che lo ha ufficialmente lanciato nel mondo dello spettacolo. Qui abbiamo infatti conosciuto aspetti della sua vita da "figlio di" ed è proprio grazie a questo show che il pubblico ha iniziato ad apprezzare questo particolare personaggio.

