UN PASSO DAL CIELO 4 / Anticipazioni quinta puntata 16 febbraio 2017: Emma e Francesco vicini a Zoe

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 16 FEBBRAIO 2017: EMMA E FRANCESCO VICINO A ZOE - Dopo una settimana di stop dovuta al Festival di Sanremo, torna la fiction campione d'ascolti Un passo dal cielo 4, la serie incentrata su un gruppo della forestale alle prese con amori, passioni e storie ad alta tensione. Grande protagonista della nuova stagione è Daniele Liotti che sarà centrale anche negli episodi 9 e 10 di oggi, giovedì 16 febbraio 2017. Nel primo, dal titolo "Oltre l'infinito", un base jumper si schianta durante il volo per quello che sembrerebbe essere solo un incidente ma potrebbe non essere così. Il cavallo malato di Zoe offre l'opporunità per Francesco e Emma di poter stare insieme mentre Vincenzo ed Eva sono ai ferri corti perchè la modella non ha confessato al fidanzato della sua prossima partenza per Los Angeles. Riuscirà Huber a mettere pace tra i due? Nel secondo episodio del 16 febbraio dal titolo "La ragazza del lago", dalle profondità delle acque emerge il cadavere di Eleonora, e Francesco insieme alla sua squadra, cerca di capire cosa si celi dietro ciò e cerca anche di confortare Zoe con l'aiuto di Emma. Vincenzo ha a che fare con Silvia, la quale afferma di essere sua figlia.

UN PASSO DAL CIELO 4, DOVE SIAMO RIMASTI (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Un passo dal cielo 4 vede un cast totalmente rivoluzionato: centrale nelle storie è Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti. Nel corso delle puntate finora trasmesse, il giovane comandante della Guardia Forestale è sempre stato impegnato con le indagini e i casi che interessano San Candido, e anche con qualche scheletro nell'armadio del suo passato. Abbiamo visto come abbia cercato di riavvicinarsi alla moglie Livia, salvandola da morte certa e portandola in ospedale per farla operare di peritonite. Tuttavia, non appena si è sentita meglio, Livia ha deciso comunque di tornare alla comunità del maestro. Anche la situazione tra Eva e Vincenzo si fa sempre più tesa, dato che lui non sopporta la vicinanza della fidanzata a Fedez. Firmare quel contratto, forse, non è stata proprio una buona idea. Anna non intende arrendersi e cerca di corteggiare nuovamente Tommaso, nonostante lui sia fidanzato con Natasha e le stia per chiedere di sposarlo.

UN PASSO DAL CIELO 4, GRANDE SUCCESSO PER LA SERIE DI RAI 1 (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Un periodo veramente d'oro per quanto riguarda le fiction di Rai 1. Dopo I bastardi di Pizzofalcone, anche Un passo dal cielo 4 si conferma un grandissimo successo. La fiction ambientata a San Candido raccoglie una media di circa 6 milioni e mezzo di telespettatori con uno share che sfonda il muro del 23%. Anche la prima puntata, quella del debutto, ha saputo raccogliere al pieno l'eredità lasciata da Terence Hill, il quale ha abbandonato la fiction alla fine delle terza serie. Tuttavia, sui social molte fans della serie non hanno visto di buon occhio il cambio di testimone e anche il tentativo di svecchiare un po' la serie con l'introduzione di personaggi come Fedez e anche lo stravolgimento del cast. Sicuramente, l'impatto di trovarsi di fronte Liotti, attore di molte altre fiction made in Rai di successo, è stato forte ma, giunta ormai alla quinta puntata, Un passo dal cielo 4 entra nella costellazione delle fiction più amate dal pubblico.

