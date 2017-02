UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Roberto vuole allontanare Matteo da Napoli, cosa penserà Marina? (Oggi, puntata 16 febbraio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 16 FEBBRAIO: NUOVA STRATEGIA PER ROBERTO? - Dopo qualche giorno di assenza, nella puntata di Un posto al sole di oggi si rivedranno Roberto e Marina alle prese con i preparativi del loro matrimonio. Ferri, però continuerà ad essere preoccupato di un possibile avvicinamento tra la sua fidanzata e Matteo, che potrebbe ancora rappresentare un ostacolo alla loro felicità. Per questo penserà ad un modo per allontanare per sempre da Napoli il personaggio interpretato da Luca Ward. Si tratterà di una decisione molto forte, che potrebbe metterlo di nuovo nei guai con Marina. La loro unione sarà ancora una volta in pericolo? Alberto continuerà a creare problemi a Palazzo Palladini e mediterà vendetta soprattutto nei confronti di Renato, colpevole di avere riaccolto Nadia nella sua vita. Anche Niko dovrà fare i conti con le malelingue dell'avvocato che l'ha messo in cattiva luce con Enriquez e con Beatrice. Ogni tentativo di ritrovare allo studio legale la credibilità di un tempo si dimostrerà un vero fallimento. La sua esperienza finirà al termine del mese? Non potrà mancare lo spazio dedicato ai problemi di Alice con il bullismo. Dopo essere venuto a conoscenza delle vere motivazioni che spingono la figlia a recarsi a scuola, Pergolesi cercherà di trovare una soluzione definitiva prima che i suoi voti continuino la loro pericolosa parabola discendente. Ma non sarà facile raggiungere tale obiettivo in tempi rapidi.

