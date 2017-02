UNA VITA/ Anticipazioni puntata 17 febbraio: Lourdes muore ma non ottiene il perdono di Maria Luisa

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 17 FEBBRAIO: LA MORTE DI LOURDES - La puntata di Una vita di domani segnerà la fine della storyline relativa agli intrighi di Lourdes. La donna, infatti, non riuscirà a superare il trauma avvenuto in seguito alla caduta dalle scale e morirà, dopo avere raccontato a Ramon e Trini la verità sui suoi misfatti. La coppia sarà unita in questo brutto momento e confermerà il proprio buon animo, piangendo lacrime sincere davanti al corpo senza vita della perfida donna. Maria Luisa, invece, non si unirà a loro rifiutandosi di vedere la madre per un ultima volta e covando nei suoi confronti un odio sempre più profondo. Per evitare che la situazione possa degenerare, Trini e Victor converranno che sia meglio non raccontare ulteriori dettagli di quanto combinato da Lourdes negli ultimi mesi. Tali fatti potrebbero infatti peggiorare lo stato d'animo di Maria Luisa, già molto provato dagli ultimi avvenimenti. Con la morte di Lourdes, non ci saranno più ostacoli per l'amore di Trini e Ramon, Maria Luisa e Victor...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 17 FEBBRAIO: MAURO RIFIUTA DI AIUTARE TERESA - Le conseguenze dell'incontro avvenuto con Fabiana risulteranno evidenti nella puntata di Una vita che andrà in onda domani su Canale 5, a partire dalle ore 14:10. In essa, infatti, Teresa chiederà aiuto a Mauro, dicendogli di riprendere le indagini relative alla sua vera identità. Gli preciserà infatti di avere dei ricordi sempre più chiari nella sua mente soprattutto per quanto riguarda il terribile incendio che ha cambiato la sua vita. Ma queste preghiere non porteranno ai risultati sperati, in quanto il poliziotto rifiuterà di riprendere le ricerche dove le aveva interrotte qualche giorno prima. Avrà il timore di non poter resistere all'amore per la maestra? Quest'ultima rattristata da questa inaspettata dichiarazione, aprirà il suo cuore a Suor Brigida dicendole di avere ricordato tutto della sua dolorosa infanzia. Sarà compreso in questi pensieri anche il legame tra Cayetana e Fabiana?

© Riproduzione Riservata.