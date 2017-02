UNA VITA/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: Teresa chiede perdono a Mauro, il fidanzamento con Mauro è annullato?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TERESA CHIEDE PERDONO A MAURO MA... - Le prossime puntate spagnole di Una vita sanciranno la fine delle tensioni tra Teresa e Mauro, ai quali risulteranno chiari i nuovi intrighi di Cayetana. Quest'ultima ha pagato una donna affinché drogasse il poliziotto e fingesse di avere trascorso la notte insieme a lui. Teresa, trovando la coppia a letto insieme, ha creduto di essere stata tradita, lasciando Mauro e correndo tra le braccia di Fernando, con il quale pochi giorni dopo si è fidanzata ufficialmente. Una lettera chiarirà però la totale estraneità a quanto accaduto da parte di San Emeterio, che potrà confermare la totale dedizione a Teresa. Quest'ultima si troverà quindi costretta a chiedere scusa all'amato anche se sarà davvero difficile dimenticare quanto accaduto: troppe cose sono successe nel frattempo, a partire dal fidanzamento con Fernando che non potrà essere cancellato in pochi istanti. La felicità tra i due protagonisti sarà ancora lontana?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 16 FEBBRAIO: MARIA LUISA SOCCORSA DA VICTOR - La puntata di Una vita di oggi sancirà un terribile momento per Maria Luisa alle prese con la scoperta degli intrighi della madre. Dietro alla porta della camera, la giovane Palacios apprenderà che il ritorno di Lourdes è avvenuto per un motivo molto chiaro ovvero rubare tutto il denaro possibile al marito. Ha quindi capito di essere stata imbrogliata e di avere lasciato Victor per assecondare queste crudeli manipolazioni. Quando tutto sarà chiaro nella sua mente, Maria Luisa sarà sconvolta e fuggirà da casa facendo preoccupare Trini e Ramon. Tutti si metteranno alla sua ricerca, ma sarà Victor a trovare la sua ex fidanzata, apprendendo i veri motivi del suo comportamento. Grazie a lui, la figlia di Ramon riuscirà a calmarsi e a tornare in sé, facendosi anche convincere a tornare a casa. Ora che sarà molto più tranquilla, troverà il coraggio di affrontare a viso aperto la madre?

