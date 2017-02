UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Giuliano Giuliani attacca Giorgio Manetti e difende Michele D’Ambra e Sossio Aruta (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GIULIANO GIULIANI ATTACCA GIORGIO MANETTI – Ancora un duro sfogo di Giuliano Giuliani contro i cavalieri del trono over di Uomini e donne. Giuliano, infatti, pur non facendo più parte del programma di Maria De Filippi da tempo, continua a seguire con profondo interesse le vicende dei senior. Giuliano, infatti, non ha mai digerito il suo allontanamento forzato dalla trasmissione e, di fronte a cavalieri che continuano a passare di fiore in fiore, non riesce a darsi pace desiderando per loro lo stesso trattamento che ha ricevuto lui. Con un post durissimo pubblicato su Facebook, Giuliano Giuliani ha così puntato il dito contro Michele D’Ambra e Giorgio Manetti, rei di usare la popolarità di Gemma Galgani per acquisire visibilità. “Michele D'Ambra, un uomo di 49 anni approdato nello studio over che si è fatto notare per una semplice strategia, ha lasciato 7 volte il numero di telefono a Gemma Galgani pur frequentando la signora Cristina. Sguardo mite, capello lungo anni 80, parla con calma e signorilità, va avanti nel suo percorso stabilito come un diesel, ha superato per simpatia Giorgio, l'effeminato Marco. Lui è in fase di conoscenza, Giorgio è al tramonto perchè deve sempre stuzzicare la dama di Torino per essere inquadrato in discussioni assurde". Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GIULIANO GIULIANI DIFENDE SOSSIO ARUTA – Tra i cavalieri che continuano a frequentare il trono over di Uomini e Donne c’è anche Sossio Aruta. Il Re Leone della trasmissione di Maria De Filippi, oltre ad essere molto corteggiato, ha conquistato anche la simpatia di Giuliano Giuliani il quale, nonostante sia molto critico nei confronti dei suoi ex colleghi, ha speso per lui delle belle parole. “Il coatto Sossio Aruta mi piace perchè è coerente con quello che dice è un vero signore”, scrive Giuliano sui social. Contrariamente all’ex cavaliere, però, Sossio Aruta continua a ricevere critiche da parte di Tina Cipollari che non riesce a digerire il suo modo di trattare le donne. Sossio, infatti, continua a frequentare molte donne senza, tuttavia, riuscire a creare una relazione stabile. Per Sossio, dunque, le opinioni continuano ad essere differenti. Da una parte ci sono quelli che difendono il suo modo di fare e dall’altra che sono quelli che si trovano d’accordo con Tina Cipollari.

© Riproduzione Riservata.