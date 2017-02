UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Luca Rufini e Cristiano Lo Zupone i rimpianti del pubblico (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: IL PUBBLICO RIMPIANGE LUCA RUFINI E CRISTIANO LO ZUPONE – Il trono over di Uomini e Donne continua ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi nonostante le continue proteste contro l’atteggiamento di Tina Cipollari, accusata spesso di esagerare nelle critiche nei confronti di Gemma Galgani e degli altri protagonisti della trasmissione. Se, tuttavia, il pubblico vorrebbe vedere sempre meno i teatrini tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, dall’altra parte rimpiange la presenza di alcuni protagonisti del passato. Tra le dame, quelle che il pubblico riaccoglierebbe volentieri abbiamo Barbara De Santi ed Elga Galgani mentre tra gli uomini i più amati restano sicuramente Luca Rufini e Cristiano Lo Zupone. Belli, affascinanti, giovani e single, Luca Rufini e Cristiano Lo Zupone continuano ad essere seguiti dai fans sui social. Sono tanti i messaggi che gli ex cavalieri ricevono ogni giorno tra i quali spuntano continue richieste di corteggiamento. Sono in molte, infatti, a sognare di conoscere sia Luca che Cristiano che, in futuro, potrebbero anche tornare in trasmissione.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: IL PUBBLICO VUOLE IL RITORNO DI LUCA RUFINI E CRISTIANO LO ZUPONE – Luca Rufini e Cristiano Lo Zupone hanno lasciato volontariamente il trono over di Uomini e Donne. Dopo la caccia all’amore, i due prestanti cavalieri, non avendo trovato ciò che cercavano, hanno deciso di lasciare la trasmissione. L’avventura di Cristiano è durata solo pochi mesi a causa di alcuni impegni professionali che non poteva trascurare. Nonostante tutto, però, Cristiano è rimasto nel cuore del pubblico non solo per la bellezza ma anche per l’atteggiamento signorile e gentile. Discorso diverso, invece, per Luca Rufini che, dopo aver lasciato il trono over ha tentato di conquistare il cuore di Sonia Lorenzini senza riuscirci. Rufini, però, contrariamente a Cristiano, durante la sua avventura nel trono over ha ricevuto tantissime critiche. Gianni Sperti e Tina Cipollari, infatti, lo hanno sempre accusato di cercare solo la popolarità. Il pubblico, però, chiede il ritorno di entrambi. Maria De Filippi accontenterà i suoi telespettatori?

