UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Simona e Alessandro conquistano la scena ma lo show non cambia (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: SIMONA E ALESSANDRO RUBANO LA SCENA A GEMMA GALGANI – Dopo un’intera puntata dedicata a Gemma Galgani e alle sue avventure amorose con Michele D’Ambra, nell’appuntamento odierno del trono over di Uomini e Donne c’è stato spazio anche per altri protagonisti. Al centro dello studio si sono seduti Simona e Alessandro. Il cavaliere e la dama si stanno conoscendo ma lei non appare più molto convinta. Alessandro cerca di difendersi affermando di aver fatto tutto il possibile per conquistarla, compreso andare da lei con la neve portando, però, con sé il figlio scosso dal terremoto e dalla valanga. Simona, però, non è affatto sicura di voler continuare a conoscerlo e sulla pagina Facebook di Uomini e Donne, i fans attaccano la dama. “Un'altra donna ridicola che vuole il centro dello studio. Non diamo sempre la colpa agli uomini”, “Ma le donne a volte meriterebbero dei calci nel c**o. Figlio scioccato per il sisma, tre metri di neve e lei si offende perché si è portato il figlio. Ma va…”, scrivono alcuni utenti sul web. Cliccate qui per leggere tutto.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: TINA CIPOLLARI SEMPRE NEL MIRINO DEI FANS – Pur non essendoci stata Gemma Galgani al centro della puntata odierna del trono over di Uomini e Donne, Tina Cipollari non ha perso occasione per il suo solito show. Ancora una volta, però, il pubblico non ha gradito attaccando pesantemente la bionda opinionista di Uomini e Donne sui social. Da tempo, ormai, la Cipollari si scaglia contro Gemma Galgani e tutti coloro verso i quali non ha simpatia. Nell’ultimo periodo, però, Tina esagera spesso scatenando la pronta reazione del pubblico che chiede a Maria De Filippi d’intervenire per mettere fine allo show personale della bionda opinionista. Difficilmente, però, la conduttrice allontanerà Tina dalla sua poltrona. La Cipollari, infatti, è parte integrante della trasmissione e senza di lei non sarebbe affatto la stessa cosa.

