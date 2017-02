UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Simone Cipolloni sogna la poltrona rossa e spara a zero su Sonia Lorenzini (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: SIMONE CIPOLLONI SOGNA IN GRANDE, NUOVO TRONISTA? (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Gli ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne sognano sempre in grande. Questo è il caso di Simone Cipolloni, ex corteggiatore di Clarissa Marchese che adesso sogna la poltrona rossa! Come ben sapete, proprio oggi pomeriggio si registrerà una nuova puntata del trono giovane con protagonisti Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella e Luca Onestini. Mentre l'ultimo prosegue con la conoscenza di Soleil e Giulia, i primi due hanno delle numerose criticità da risolvere e sul web, si vocifera anche dell'abbandono del tronista super tatuato: chi lo sostituirà? Simone Cipolloni, è diventato famoso per aver corteggiato Clarissa Marchese e, una volta terminato il trono della bella siciliana, si pensava che la comoda poltrona rossa potesse passare proprio dalla ragazza all'ex corteggiatore, ed invece... La redazione del programma ha pescato sempre nella corte di Clarissa ma il fortunato è stato Luca! Intervistato dal blog di Isa&Chia però, il giovane ha confidato che non gli dispiacerebbe diventare tronista: "Sarebbe una rivincita. Un po’ me lo sarei aspettato, devo ammetterlo. Sapevo di essere uno tra i papabili tronisti, non è stato il mio turno per questa volta, non so se lo sarà mai, ma di certo mi farebbe un sacco piacere potermi vivere quel tipo di esperienza lì. Qualora mi venisse proposto, beh, sarei ipocrita a dire che la mia risposta sarebbe no: mi piacerebbe innamorarmi e a trovare la persona che fa per me in quella trasmissione!". Nel frattempo, Simone ha espresso il suo punto di vista anche sul trono di Sonia Lorenzini e, a conti fatti non è stato clemente con la ragazza: " Sonia, invece, non mi è mai piaciuta granché, nemmeno prima, quando era corteggiatrice. Anche nei confronti di Claudio D’Angelo, che tra l’altro è mio amico, mi è sembrato avesse sempre le idee ben chiare in merito a dove volesse arrivare. E ce l’ha fatta! Ma continuo a non vederla molto vera…". Oggi pomeriggio dovrebbe anche essere presentato il nuovo tronista: potrebbe essere proprio lui? Non ci resta che attendere.

